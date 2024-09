Ha különleges zenei élményekre éhezik, irány az Újbuda jazzfesztivál!

A három nap során megkerülhetetlen előadók, igazi műfajteremtő legendák és fiatal, formabontó vagy útkereső formációk is fellépnek az Újbuda jazz fesztiválon, amelyen a dzsessz és improvizatív zene számos ága bemutatkozik.

Az egyéni hangú Kézdy Luca is fellép az Újbuda jazzfesztiválon. Forrás: Fonó Budai Zeneház

Megkerülhetetlen jazzelőadók a Fonóban és az A38 hajón

A program első napján, szeptember 26-án a Fonóban Kézdy Luca szólóban lép színpadra.

A klasszikus képzettségű, egyéni hangú előadó (aki a Santa Diverben is szerepel) első szólólemeze 2022-ben jelent meg Home címmel, amit tavaly az Unseen Landscapes követett. Ezen a napon játszik a Fonóban a Kerub trió is, amely a szaxofonos Ágoston Béla formációja, kiegészülve a Makámból ismert két zenésszel, az ütőhangszeres Keönch László Farkassal és a billentyűs Mizsei Zoltánnal.

A fesztivál második napján a Fonóban a Dresch Misi Alternatív Kvartettet hallhatja a közönség. Dresch Mihálynak, a hazai jazz élő legendájának ezúttal Gyányi Marcell (nagybőgő), Horváth Áron (cimbalom) és Richter Ambrus (dob) lesz a társa. Ugyancsak szeptember 27-én zenél a Fonóban a Borbély Mihály Balkán Jazz Projekt. Az önálló alkotóként és a Vujicsics együttes fúvósaként számos díjjal elismert alkotót ebben a csapatban a világszerte ismert cimbalomvirtuóz, Lukács Miklós, a délszláv és görög zenék avatott tolmácsolója, György Mihály (gitár, buzuki), Agatics Krunoszláv (harmonika), Horváth Balázs (bőgő) és G. Szabó Hunor (dob) egészíti ki.

A zárónap fonós programjában ad koncertet a Subicz Gábor (ex-PASO) trombitás által 2019-ben alapított Subtones, amelyben Jónás Vera és Kiss Flóra énekel. Műfaji határokon átívelő, dalközpontú szerzeményeik néhány év alatt közönségkedvenc koncertzenekarrá tették őket, Lángolj című lemezük Fonogram-díjat kapott.

Szintén szeptember 28-án hallhatja a közönség az analóg elektronikus hangzásokkal fűszerezett, ambient/offbeat/free jazz Mandaan duót, amelyben Muhari Krisztián Ákos trombitál, Tóth András pedig zongorázik.

Az A38 hajó koncerttermében szeptember 26-án a Bognár Szabolcs billentyűs-producer által vezetett Ábáse lép fel a jazz-hiphop-afrobeat színtér képviseletében. A zenekarvezető 2018 óta Berlinben él és dolgozik, az Ábáse a szólóprojektje, amelyben hazai zenészek mellett az izraeli, a ghánai és az ausztrál zenei kultúra is jelen van. Az ÁbÁse előtt a fiatal zenészekből álló, instrumentális Symbiosis 5, valamint a Yokaimor melegít be. A tetőteraszon az idén tizenöt éves Random Trip tart nyárzáró koncertet.

Szeptember 27-én az A38-on ünnepli ötvenedik születésnapját Lajkó Félix.

A szabadkai hegedű- és citeravirtuóz, zeneszerző munkásságát az egész világon elismerik, eddigi pályafutása során nemcsak szólóban, hanem számos projektben, mások mellett Alexander Balanescuval vagy a lengyel Volosival is sikeres koncertet adott. Az ünnepi bulin Kurina Michael (cimbalom) és Kurina Ferenc (nagybőgő) lesz a társa, előttük Layra, azaz Tóth Eszter énekes-dalszerző zenél.

Az Újbuda jazzfesztivál A38-as záróeseményeként három formáció játszik az Orr stúdió helyszínen. Az olasz Varv duóban Andrea Cappi dobol, Francesco Mascolo pedig billentyűs hangszereken játszik az elektronika és a progresszív zene határmezsgyéjén. A német Leona Berlin énekes-producer zenéje a hiphopban és a soulban gyökerezik, második albuma, a Change a New York-i rapper, Stimulus, valamint a Los Angeles-i billentyűs, Rob Araujo vendégjátékával készült. Szintén az Orr stúdióban lép színpadra a birminghami dalszerző-előadó, Call Me Unique, akinek stílusát a jazz, a soul, a rap, a modern technikák és magával ragadó harmóniák jellemzik. Megfordult a Glastonbury fesztivál színpadán is, játszott olyan előadók előtt, mint Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj vagy Jessie J. Monkeyneckkel közös dala, a Time to Love a nyár egyik slágere volt.

Az Újbuda jazzfesztivál az NKA támogatásával valósul meg.