Jövő héten kezdődik a Budapesti nemzetközi könyvfesztivál

A könyvfesztivált beharangozó csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón Matthieu Berton, a Budapesti Francia Intézet igazgatója a francia díszvendégség programját bemutatva elmondta: a nyolcvanöt négyzetméteres francia stand mintegy harminc eseménnyel (konferenciákkal, beszélgetésekkel, workshopokkal, koncertekkel, családi és egyéb programokkal) várja az érdeklődőket, akik több mint ezer francia nyelvű kötetből válogathatnak a helyszínen. – A francia–magyar irodalmi kapcsolatoknak nemcsak a múltja gazdag, hanem a jelene is: évente több száz francia művet fordítanak le magyarra, ezzel a francia a harmadik leggyakoribb forrásnyelv – tette hozzá.

A könyvfesztiválnak idén is a Millenáris ad otthont. Fotó: Bookfestival.hu

Izgalmas magyar és külföldi szerzőkkel találkozhatunk a könyvfesztiválon

Idén hét francia szerző érkezik Budapestre, Pierre Assouline, Arnaud Dudek, Didier Eribon, Magali Le Huche, Marie-Aude Murail, Pascale Robert-Diard és Zanzim kerekasztal-beszélgetéseken, könyvbemutatókon és felolvasásokon mutatják be magyar fordításban megjelenő köteteiket a francia standon, valamint a fesztivál további helyszínein.

Zanzim képregényrajzoló workshopot tart, de a közönség találkozhat Marie-Aude Murail-jal, a magyar fiatalok körében is igen kedvelt Lélekdoki-sorozat szerzőjével, valamint Magali Le Huche-sel, aki a gyerekeket a zene világával megismertető Pepe-sorozatról ismert.

Németh Kinga, a Typotex Kiadó ügyvezetője a fesztivál díszvendég írójáról szólva elmondta: az északi irodalom régóta népszerű Magyarországon, de Jón Kalman Stefánsson ezen a műfajon belül is új hangot hozott. Nemcsak regényei magával ragadóak, de ő maga is különleges egyéniség. Kevéssé ismert, hogy regényei mellett Stefánsson verseket is ír, ezért a könyvfesztivál alkalmából egy verseskötete is megjelenik a Typotexnél.

Orosz Anett, a Libri kiadói csoport kommunikációs munkatársa hozzátette, az izlandi író szoros kapcsolatot tart magyar olvasóival, immár hatodik alkalommal látogat Magyarországra, hogy átvegye a Budapest Nagydíjat, majd több programon is találkozzon a magyar közönséggel.

Gál Katalin, a könyvfesztivált szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke elmondta, hogy a Mol – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MKKE által alapított Közép-európai irodalmi díjat a fesztiválon adják át első alkalommal; az elismerést Visky András erdélyi író veheti át a rendezvény megnyitóján.

Osman Can Ürel, a budapesti török nagykövetség munkatársa arra emlékeztetett, hogy a fesztivál a Magyarország és Törökország 1923-as diplomáciai kapcsolatfelvételének 100. évfordulója alkalmából rendezett magyar–török kulturális évad programjaihoz is csatlakozik. Török könyvkiadók mutatják meg könyvkínálatukat, magyar partnereikkel közös könyvbemutatókat tartanak, és további szakmai együttműködéseket keresnek.

Karádi Éva, a szeptember 27-i Európai írótalálkozó koordinátora elmondta, a French Connection (Francia kapcsolat) című beszélgetésen az idei díszvendég ország olyan szerzői vesznek részt, mint Pierre Assouline, Arnaud Dudek és Marie-Aude Murail, a következő kerekasztal során pedig közép-európai alkotók vitatják meg a múltfeldolgozás lehetőségét az irodalomban.

Magyar kiadók képviselői beszélgetnek a Kreatív Európa műfordítás-projektekről, majd az Európai Irodalmi díjasok folytatnak eszmecserét, végül a találkozót a Kelet–nyugati átjáró című kerekasztal zárja Ingo Schulze, Gabriela Adamesteanu, Akos Doma és Bán Zsófia részvételével.

Deák Renáta, a szlovákiai Bázis Egyesület elnökségi tagja hangsúlyozta, hogy az Irodalmi Bázis standját találkozóhelyként nyitják meg a könyvfesztiválon. Ezúttal huszonkét szlovák könyvet mutatnak be – Ódor Lajos, Szlovákia korábbi miniszterelnöke például személyesen is találkozik olvasóival –, de cseh, lengyel, ukrán, német és magyar szerzőket, illetve műveket is megismerhetnek a stand látogatói.