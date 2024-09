A világot átölelő koncertturnéra készül Mága Zoltán Aida Garifullina világhírű operaénekessel

Mint Mága Zoltán elmondta, a közös együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy jövő tavasztól Európa és az Egyesült Államok nagyvárosainak legjelentősebb és legnagyobb színház- és koncerttermeiben lepjék meg olyan egyedi produkcióval a közönséget, amely a klasszikus zene, az opera és az általa képviselt crossover stílus ötvözésével szélesre tárja a zene világának kapuját a közönség előtt.

Mága Zoltán hegedűművész és Aida Garifullina operaénekes. Fotó: Mága Zoltán-archívum

Mága Zoltán tervei

A hegedűművész hangsúlyozta:

A turnét megelőzően olyan közös dalok és videóklipek készülnének Aida Garifullina világhírű operaénekessel, amelyek Magyarország és Budapest legszebb épületeit és tájait is bemutatják. Az országimázst teremtő alkotások Európa és Anglia, valamint a tengerentúl nagyobb televíziótársaságainak adásában és sajtóorgánumain megjelenve egyedi reklámlehetőséget biztosítanak majd hazánknak, a magyar turizmusnak, és az egyetemes magyar kultúra népszerűsítésének. A zenei felvételek munkálatai már a jövő héten el is kezdődnek.

A tervek komolyságát jellemzi, hogy Európában és Angliában is kiemelkedő szakembernek számító Mark Krais ügyfélköréhez a legnagyobb rendezvénytársaságok, befektetők, reklámügynökségek, fesztiváltulajdonosok, lemez- és kiadócégek, elismert sportemberek, valamint jelentős művészek és dalírók, köztük Ed Sheeran vagy Sir Elton John és a Rolling Stones is tartozik. Az ügyvéd-menedzser munkáját továbbá Anglia egyik legnagyobb kreatív és marketingcsapata is segíti.

Mága Zoltán és Mark Krais menedzser. Fotó: Mága Zoltán-archívum

Az Egyesült Királyságban élő producer azért hívott Londonba, mert egyrészt Aida Garifullina már színpadra lépett a jubileumi X. Budapesti újévi koncertünkön, és elvarázsolta Magyarország és a fővárosunk szépsége, az újévi gálakoncertünk hangulata és a műsor összeállítása, másrészt látta a PBS számára készített két önálló show-műsoromat és ahogyan fogalmazott, az akkor megtapasztalt varázst szeretné most a szigetországban és az amerikai kontinensen is tovább vinni

– fogalmazott Mága Zoltán. Mint mondta, az előrehaladott tárgyalások eredményeként még idén decemberben egy közös adventi koncertet is adnak a világhírű operaénekessel London belvárosában, szimfonikus zenekar kíséretében. A tavaszi közös koncertturné szervezése szintén hamarosan megkezdődik, ami során több mint húsz világvárosban fognak fellépni.