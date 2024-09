Scherer Péter elmondta nekünk, milyen volt együtt dolgozni Patrick Duffyval

A gombfoci, azaz a szektorlabda, amelyben a magyarok időről időre világelsőnek bizonyulnak, igazi hungarikum, ma már nemzetközileg is rendkívül népszerű sportág. Ahogyan a JUNO11 forgalmazásában megjelent Lepattanó előzetesében elhangzik,

„a szektorlabda az asztali sportok libamája”.

Fotó: Mirkó István

Kálmán (Scherer Péter) sem gondolja másképp, véresen komolyan veszi ezt a sportot, csapatával épp a gombfoci Európa-bajnokságra készül. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben. Nem várt megoldás érkezik azonban, amikor egy milliárdos (Patrick Duffy) tévedésből egy kisebb vagyont utal a számlájukra. Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az Eb-re.

– A gombfocihoz ennek a filmnek köszönhetően lett kapcsolódásom. Gyerekkoromban elkerült ez a sport, de nagyon megtisztelő volt azokat megismerni, akik a fél életüket rááldozzák arra, hogy a szektorlabda Európa-szerte ismert legyen. Magyarországon elképesztően népszerű a foci és a gombfoci is, de a brazilok is rácuppantak, és jók is benne – fogalmaz Scherer Péter. Hozzáteszi: szerinte mindig az igazi foci szerelmeseiből lesznek a gombfocisok, akik ráteszik a korongokra kedvenc játékosaik arcképét, és így tulajdonképpen a kedvenc csapatukkal játsszák le kicsiben a meccseket.

Gombfocizás közben. Fotó: Mirkó István

Scherer Péter kreatív producerként is részt vett az alkotófolyamatban, az első pillanattól kezdve segítette ötleteivel a forgatókönyv-fejlesztést.

„Körülbelül négy különböző alkalommal láttam a vágási fázisokat, széljegyzeteltem azokat, és a javaslataimmal igyekeztem tempósabbá tenni a filmet, ezt bizonyos helyeken megfogadták, máskor nem. ”

A színművész azt is elmondta, hogy ötször-hatszor látta az alkotást, bár nem szereti magát nézni a filmvásznon. – Ez nekem nem annyira szórakoztató: meg kellett barátkoznom azzal, hogy ilyen a hangom, azzal, hogy így ejtem a betűket, el kellett fogadnom a beszédhibáimat is. Egy régebbi közönségfilmem elején volt egy jelenet, amitől rettegtem. Tisztán emlékszem, hogy behúzódtam a székbe, lehajtottam a fejem, aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy ez működik. Kiegyenesedtem és elkezdtem civilként nézni a filmet. Jó érzés volt. De kétségtelen, hogy

az első alkalommal mindig ott van egy kis szorongás az emberben, hogy jól sikerült-e az adott jelenet, vagy hogy az a poén, ami leírva nagyon tetszett, valóban működik-e

– mutat rá Scherer Péter. A Lepattanóban, mint mondja, kétszer volt olyan poén, amelyeken meglepődött, hogy felnevetett a közönség, ám azokról, amelyekről sejtette, hogy működni fognak, azok működtek is.

A színész Kálmán karakterének alakításában, formálásában is részt vett, mint mondja, ezzel kapcsolatban volt, hogy viták alakultak ki.

Van egy titkos szeretőm, akibe beleszeret a fiam, és kialakul egy szerelmi háromszög. Ez azért egy elég szokatlan felállás, még a filmvásznon is – vélekedik Scherer, aki kissé tartott attól, hogy ez behozhat egy furcsa torzulást, hangulatot a filmbe, aztán megnyugtatták, hogy épp ez az, ami izgalmat adhat, ami különlegessé teheti ezt az alkotást.

– Ha az ember komolyan veszi a kreatív produceri szerepet, akkor minden vitaalap – teszi hozzá a színész.

Patrick Duffy örömmel tett eleget a felkérésnek. Fotó: Mirkó István

A Lepattanóban egy igazi világsztár, a Dallas Bobbyjaként ismert Patrick Duffy is szerepel, akinek, mint korábban elmondta, gőze sincs a gombfociról, azonban annyira ötletesnek találta a forgatókönyvet, a karaktereket pedig viccesnek, hogy örömmel elvállalta a mecénás szerepét.

„Patrick egy vérprofi, aki felvállalta ezt a filmet és ez nagy örömmel tölt el bennünket. Ő és a barátnője, Linda külön odajöttek hozzám a miskolci CineFesten – ahol a Lepattanó premierje volt –, és elmondták, hogy ez a film igazán nagy élmény volt nekik. ”

Miskolcon több mint ötszáz ember köszöntötte őt – filmesek és civilek egyaránt –, Patrick tudta, hogy mi a dolga, állta a sarat, dedikált, fotózkodott, mindenkivel nagyon kedves volt. Sajnos az ittléte alatt nem volt energia és idő arra, hogy elhívjuk informálisan egy kávéra vagy egy ebédre, szóval személyesen nem tudtunk megnyílni egymás felé, mindenesetre nagyon örülök, hogy lehetőségem volt együtt dolgozni vele, és hogy ő is jó élményekkel gazdagodott – zárja gondolatait Scherer Péter.