A Keresztapa rendezője ötven évet várt erre, Hollywood most látta rá elérkezettnek az időt

Az öt Oscar-díjas alkotó, akit A Keresztapa-trilógia és az Apokalipszis most című filmjei tettek világhírűvé, immár ötvenedikként csatlakozik azon alkotók sorához, akiket az Amerikai Filmintézet (AFI) életműdíjjal ismer el. Az elsőt 1973-ban John Fordnak nyújtották át, akit olyan legendák követtek azóta, mint Orson Welles, Alfred Hitchcock vagy Frank Capra, a színészek között pedig James Stewart, Gregory Peck vagy Elizabeth Taylor. A teljes lista itt tekinthető meg.

Francis Ford Coppola. Fotó: MTI/Filmarchívum

A Keresztapától a Megalopoliszig

AZ AFI-életműdíjjal kezdetben csak olyan személyeket tüntettek ki, akik életművükkel alapvetően előmozdították a filmművészetet, eredményeiket a pedig a filmes társadalom mellett a nagyközönség is elismerte, illetve munkásságukról elmondható az is, hogy „kiállták az idő próbáját”. Főként az utolsó kritérium okán, kezdetben már csak visszavonult vagy pályájuk végén járó filmesek kaphatták meg a díjat – aminek a harmincas évei elején járó Coppola 1973-ban még nyilván nem felelhetett meg, hiába volt A Keresztapának már az első pillanattól nyilvánvaló hatása. Ezt azóta módosították, hogy 1995-ben Steven Spielberg vehesse át a díjat, azóta viszont Coppola pályatársai közül Martin Scorsese és George Lucas is előbb részesült az elismerésben.

Francis Ford Coppola páratlan művész, az amerikai film kánonjának meghatározó alkotásait hozta létre, és filmesek generációit inspirálta, akik ma továbbviszik művészetét és független szellemiségét

– méltatta a filmrendezőt Kathleen Kennedy producer, az AFI kuratóriumának elnöke. Az ünnepélyes díjátadóra április 26-án kerül sor Los Angelesben, ahol a díjazottakat kollégáik köszöntik. A korábbi években több emlékezetes beszédet is hallhatunk, ezek közül párat cikkünkbe is beszúrtunk.

Coppola többévnyi hallgatás után mostanában legújabb filmjével, a Megalopolisszal hívta fel magára ismét a figyelmet, feltehetően ennek is része volt abba, hogy a Filmintézetnek hirtelen eszébe jutott Új Hollywood régi krónikása. Az Új Rómában (New Yorkban) játszódó, a művészet hatalmáról szóló sci-fi eposza a cannes-i filmfesztiválon debütált, és szeptember vége óta látható a magyar mozikban.

A több mint kétórás produkciót, amelyet a rendező saját finanszírozásában hozott létre, a kritika és a közönség is vegyesen fogadta, erről korábban írtunk.

Egyik interjújában Coppola arról beszélt, hogy miközben mindenki a pénzzel van elfoglalva, számára a barátságok értékesebbek.

Mindenki a pénzen rágódik, de én azt mondom: adj nekem kevesebb pénzt, de több barátot. A barátok értékesek. A pénz nagyon törékeny. Lehetett volna az embernek egymillió márkája Németországban a II. világháború végén, akkor sem tudott volna egy vekni kenyeret venni.

Tavaly Nicole Kidman kapta az AFI életműdíját. Az utóbbi évek díjazottjai között volt John Williams, Mel Brooks, Denzel Washington és Julie Andrews is. Apró érdekesség, hogy korábban Henry Fonda és Jane Fonda, illetve Kirk Douglas és Michael Douglas szülő-gyerek párosa is részesült az elismerésben.

Hasonlóra nem számíthat a Coppola dinasztia, de figyelemre méltó azoknak a filmeseknek a sora, akik kötődnek a filmrendezőhöz: Coppola két testvére közül Talia Shire elsősorban a Rocky-filmekkel szerzett ismertséget (de A Keresztapában is fontos szerepet kapott), az ő fia Jason Schwartzman, akit leginkább Wes Anderson filmjeiben láthatunk feltűnni (Okostojás, Holdfény királyság), míg Francis Ford irodalomtanár testvére, August Coppola az elmúlt tíz évet hullámzó színvonalú filmekkel mulató Nicolas Cage édesapja.

A Keresztapa rendezőjének három gyereke szintén a filmes szakmában helyezkedett el, közülük Sofia rendezőként futott be sikeres pályát (Öngyilkos szüzek, Elveszett jelentés), rövid ideig pedig a szintén filmrendező Spike Jonze (A nő, A John Malkovich-menet, Adaptáció) felesége volt.

Gian-Carlo Coppola egy balesetben vesztette életét 22 évesen, míg Roman Coppola íróként és producerként szintén Wes Anderson gyakori alkotótársa.