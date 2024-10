Kiakadtak a románok a Hunyadi-sorozaton

A napokban mutatják be Cannes-ban, Európa egyik legrangosabb televíziós eseményén, a MIPCOM Cannes premierjén a Bán Mór regényfolyama alapján készült Hunyadi című történelmi sorozatot Rise of the Raven (A holló felemelkedése) címmel, amelyet szomszédunkban is kiélezett figyelem övez. Ezt bizonyítja az az érdekes írás is, amely az Adevărul című napilap portálján Matei Blănaru, a Bukaresti Tudományegyetem doktorandusza tollából A Hunyadi Jánosról készült film, a magyar soft power és Orbán Viktor álma címmel született – mutat rá Lakatos Mihály, a Magyar Összetartozás Intézetének cikkében.

Fotó: Rise of the raven/Leo Pinter

Az Adevărul-cikk szerzője szerint a még be sem mutatott A holló felemelkedése című film idegen tollakkal, azaz a román történelemből és kultúrából megfújt elemekkel fog ékeskedni az októberi Cannes-i bemutatón.

– írja Lakatos Mihály.

Hozzáteszi: Blănaru feltételezi, hogy a mű, amely Hunyadi János gyermekkorát is bemutatja, és amelyben a szereplők saját anyanyelvükön beszélnek, mindenképpen mellőzni fogja a román nyelvet, holott

köztudomású, hogy a főhős román volt.

Hiszen ha az apa kiléte körül merülnek is fel kétségek (egyes történészek szerint Hunyadi Luxemburgi Zsigmond törvénytelen gyermeke volt), az anyja minden kétséget kizáróan román, ergo: az anyanyelve csak román lehetett. A film azonban magyar anyanyelvűként fogja ábrázolni, s ez a kulturális kisajátítás vérlázító példája – mutat rá a cikk írója.

