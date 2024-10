Mi lesz a Csík Zenekarral a névadó nélkül? Most kiderül

Ha a jövőbe tekintünk, egészen biztosak vagyunk abban, hogy a Csík Zenekar megmarad Csík Zenekarnak: azt a hagyományt viszi tovább, amelyet megteremtett és képviselt.

– írták a weboldalukon, amelyre a Kisalföld bukkant rá.

Ezzel jelentették be a Csík zenekar névadójának visszavonulását. Az együttes csaknem harminchat évvel ezelőtt alakult meg, azóta már a Kossuth-díjjal is kitüntették őket, és a részben népzenét, részben népzenei elemeket is felhasználó könnyű- és világzenét játszó magyar együttes úgy tűnik, mérföldkőhöz ért.