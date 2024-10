Michael Jackson személyes tárgyai, díjai és kéziratai Győrbe érkeznek

Egyedülálló eseménynek ad otthont decemberben Győr, ahol a „Michael Jackson Encore” című show-ra várják a pop királyának rajongóit. A rendezvény nemcsak az legendás előadó legnagyobb slágereit eleveníti fel, hanem egy különleges kiállítás keretében betekintést nyújt Michael Jackson életének kevésbé ismert részleteibe is. A szervezők célja, hogy a közönség újra átélhesse Jackson zenei örökségét, egy soha nem látott formában.

LaVelle Smith Jr., Jackson egykori táncos-koreográfusa is részt vett a produkcióban megjelenő koreográfiák megalkotásában.

Fotó: Michael Jackson Encore

Michael Jackson tárgyai Magyarországon

Az Audi Aréna előterében már a koncert előtt megnyílik a kiállítás, amely Michael Jackson személyes tárgyait, díjait és kéziratait mutatja be. A tárlat különlegessége, hogy olyan tárgyakat tekinthetnek meg az érdeklődők, amelyek közvetlenül Jackson kaliforniai otthonából származnak. A látogatók megcsodálhatják az énekes arany- és platinalemezeit, valamint eredeti kéziratait, amelyek egyedi bepillantást nyújtanak az alkotói folyamatába. A kiállítás kiemelt részei közé tartoznak Michael Jackson ikonikus színpadi viseletei is. Különleges figyelmet kapnak a híres fekete kalapok, valamint a több ezer Swarovski kristállyal díszített kesztyűk és zoknik. Ezek a ruhadarabok nemcsak a sztár megjelenésének részei voltak, hanem szimbolikus jelentőséggel is bírtak, hiszen a kristályok tömege miatt különleges nehezékként szolgáltak az előadásai során.

Fotó: Michael Jackson Encore

A koncert: Jackson slágerei újraélednek

Az este legfőbb attrakciója a Michael Jackson Encore koncert, amelyet Prince Majesty hozott létre.

A produkció egy újraálmodott élményt nyújt a közönségnek, ahol Jackson legnagyobb slágerei – többek között a Billie Jean, a Beat It és a Smooth Criminal – élő zenekar és táncosok közreműködésével hangzanak majd el.

A Pozsonyban már nagy sikerrel bemutatott koncert bővített és átalakított, kifejezetten erre az estére készülő verzióját láthatja majd a közönség a két ünnep között Győrben, a Győr Projekt Kft.-nek köszönhetően.

Prince Majesty nemzetközi szinten elismert előadó, aki Jackson hasonmásaként számos show-t mutatott be világszerte. A Michael Jackson Encore turné különlegessége, hogy nem egyszerű tribute előadás, hanem egy komplex, többdimenziós élmény, amely Jackson életművét a legnagyobb tisztelettel és hitelességgel mutatja be. A turné állomásai között olyan városok is szerepelnek, mint London, Berlin, Róma, Milánó és Las Vegas.

Maximalista szemléletem a kezdetektől fogva azt követelte tőlem, hogy a lehető legjobbra törekedjek a munkámban. Most is keményen dolgoztunk azon, hogy egy lenyűgöző, friss és dinamikus műsort alkossunk, amelyet világszerte élvezhetnek a rajongók

– nyilatkozta Prince Majesty a produkcióról.

Személyesen közreműködik a sztár eredeti koreográfusa

A produkció hitelességét LaVelle Smith Jr. neve is fémjelzi, aki több mint két évtizeden át dolgozott együtt Michael Jacksonnal táncos-koreográfusként és korábban részt vett azoknak a koreográfiáknak a megalkotásában, amelyek most is bemutatásra kerülnek majd az Audi Arénában. Smith Jr. olyan világsztárok mellett is közreműködött, mint Beyonce és Rihanna. Az ötszörös MTV Music Awards és Emmy-díjas koreográfus Prince Majesty kapcsán elmondta: „Nagyon keményen dolgozik, ami abszolút Michael Jacksonra vall, persze, hogy jó barátok lettünk.”

A koncert kapcsán Farkas Attila is megszólalt, aki hat éven keresztül volt Michael Jackson személyi testőre. Farkas szerint Prince Majesty előadása rendkívüli módon hiteles.

Sok mindenben, testbeszédben is, testtartásban is... fájdalmasan elém idézed őt, olyannyira hiteles

– mondta Farkas, aki személyesen is látta Jackson mindennapjait, így hiteles véleményt tud alkotni a hasonmás előadóról.

Fotó: Michael Jackson Encore

Már százezrek tapsoltak Prince Majesty-nek

Prince Majesty karrierje nem állt meg Európában. 2012-ben több neves amerikai televíziós csatornán is bemutatkozott, például a Fox5 és a Time Out New York műsoraiban. Ez a látogatás mérföldkő volt pályafutásában, és 2014-ben Las Vegasba költözött, ahol számos új lehetőség nyílt meg előtte. Hamarosan a Közel-Kelet is felfedezte tehetségét, és Dubajban is fellépett, majd további európai városokban is bemutatkozott.

Majesty sikereit olyan személyek is elismerik, mint Daniel Lamarre, a Cirque du Soleil elnöke, valamint Travis Payne, a This Is It turné koreográfusa. „Megdöbbentő és egyben hatalmas érzés, hogy több százezren követnek a világ minden tájáról, több mint 150 országból” – nyilatkozta Prince Majesty nemzetközi karrierjének kapcsán. „Mindezen lehetőségekért Istennek tartozom hálával.”