Ókovács Szilveszter: Nem a telefont kell félretenni, hanem az előítéleteinket

A Szentpétervári Kamaraopera Marschner A vámpír és Bizet Gyöngyhalászok című operái mellett A világ operaslágerei címmel gálakoncerttel mutatkozott be péntektől vasárnapig a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában.

Jevgenyij Maligin, a szentpétervári társulat igazgatója, Dejan Savic, a belgrádi Nemzeti Opera és Balettszínház vezető karmestere és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Fotó: MTI/Soós Lajos

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a vendégjátékról szólva elmondta: nagyvonalú partnerre találtak a Szentpétervári Kamaraoperában. A fellépés viszonzása volt a budapesti dalszínház 2019-es szentpétervári meghívásának. Hozzátette: a szentpéterváriak Magyarországon ritkán játszott darabokat kínáltak a budapesti közönségnek. A Marschner-operát például csak koncertszerűen adták elő pár éve, a Gyöngyhalászokat pedig egyáltalán nem játszották. A sok halasztás, a világjárvány és más hátráltató körülmények leküzdése után megvalósult vendégjátékról szólva kiemelte: a problémák, a háború idején sem kell a múzsáknak hallgatniuk, a kapcsolatainkat ápolni kell, meg kell tartani.

Nem a telefont kell félretenni, hanem az előítéleteinket

– fogalmazott.

A Szentpétervári Kamaraopera együtteseit Makszim Valkov, a színház karmestere vezényelte, míg a gálaesten Dejan Savic, a belgrádi Nemzeti Opera és Balettszínház vezető dirigense is a pulpitusra állt. Dejan Savic elmondta: húsz éve a színház intendánsa, és ez alatt az idő alatt még nem volt közös programja a budapesti operaházzal. Kiemelte: hálás azért, hogy a szentpétervári operának köszönhetően felléphetett ilyen szerepben Budapesten. Jevgenyij Maligin felidézte, hogy színházukat 1987-ben alapította Jurij Alekszandrov, aki művészeti igazgatójuk és előadásaik rendezője is egyben. Fennállásuk alatt végigjátszották a szokásos repertoárt, de specialitásuk a ritkán hallható operák színrevitele. A vámpír című operát például utoljára 1865-ben játszották Szentpéterváron. Köszönetet mondott a budapesti vendégjátékért, és kitért arra is, hogy szeretnének tárgyalni a Magyar Állami Operaházzal az együttműködés folytatásáról. Kiemelte: a jövőben kapnak egy nagyobb színházépületet is, 2027–28-ban már az Eiffel Műhelyházhoz hasonló, ötszáz férőhelyes terem is rendelkezésükre áll majd, amely több lehetőséget kínál.