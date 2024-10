Padlót fogtak a románok a Hunyadi-sorozat miatt

A Hunyadi című filmsorozat cannes-i bemutatója előtt érdekes írás jelent meg a nagymúltú Adevărul című román napilap portálján Matei Blănaru, a Bukaresti Tudományegyetem doktorandusza tollából a filmről és annak kapcsán a „zsákmányszerző” magyar politikáról. A Magyar Összetartozás Intézetének honlapján erről a cikkről jelent meg egy elemzés.

Forrás: Beta Film

„A cikk negyedik részében ismét a magyarok kerülnek – ezúttal genetikai – célkeresztbe. Mert hát mit is akarnak ők, amikor saját kutatóik derítették ki, hogy a magyarok mindössze 0,5 százalékánál mutatható ki genetikai rokonság az ezer évvel ezelőtt ideérkező ázsiai honfoglalókkal! S ha az olvasó értetlenkedne, a szerző pontosítja is, hogy száz megvizsgált magyar és 97 romániai székely férfi esetében mindössze egyetlen székelynél lehetett kimutatni a finnugor származást, innen a 0,5 százalék. De Blănaru szerint nemcsak a magyar, hanem más szakemberek is határozottan rámutattak arra, hogy a mai magyarok genetikai szempontból nem különböznek semmiben európai szomszédaiktól. (…) Újabb logikai hajtűkanyarnál viszontlátjuk Hunyadit, mivel Blănaru szerint emblematikusnak mondható, hogy amiként eltűntek belőlünk az ázsiai gének, és helyettük megjelentek a nyelvileg és kulturálisan elmagyarosodott (?!) európai gének, azonmód tűnik el Hunyadi János románsága is, hogy végül nagy magyar hős kerekedjék belőle” – írja, felidézve az Adevărul cikkét Lakatos Mihály a Magyar Összetartozás Intézetének publicistája.

A teljes cikket a Magyar Összetartozás Intézete oldalán olvashatják.

Borítókép: Kádár L. Gellért Hunyadi szerepében, a Csikágó nevű ló hátán a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiójában (Fotó: Bach Máté)