Rát Mátyás-díjat kapott Faggyas Sándor, lapunk munkatársa

„Újságírónak lenni ma is kihívás. Keresztény újságírónak pedig különösen.

Amikor a PRÚSZ alapító tagjának jelölése felmerült az idei Rát Mátyás-díjra, csodálkoztam azon, hogyhogy nem kapta már meg korábban?

Cikkeiben nemcsak az irodalmi példákkal virtuózan bánó eredetileg bölcsész mély tudása sejlik fel, nemcsak irigylésre méltóan széles történelmi ismereteit szövi mindannyiunknak szóló iránymutatássá, hanem a Szentírás ismerete is kitűnik írásaiból. Ami mindig sokkal több, mint jól hangzó bevezető vagy idézet, hiszen mély hit hatja át. Csendben, alázattal ír, egészen pontosan húzza meg az általa fontosnak tartott értékbeli és erkölcsi határokat. Ha aktuálpolitika is a témája az írásainak, valahogy úgy csempészi bele Krúdyt, Aranyt vagy Széchenyit, hogy ezáltal mintha egyet el is lépne, hogy távolságból szemlélje azt. Az unottig ismételt klisék világában nem enged a népszerűség csábításának.

Népszava, Köztársasági hetilap, Új Magyarország napilap, Heti Újság, Heti Válasz, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, néhány lap a teljesség igénye nélkül, ahol rovatvezetőként, főszerkesztőként, felelős szerkesztőként, szerkesztőként dolgozott ugyanazzal az igényességgel, amit az általa szerkesztett köteteket kézbe véve látunk.

Munkáját Táncsics Mihály- és Mikszáth Kálmán-díjjal is elismerték.”

– olvasható Volf-Nagy Tünde PRÚSZ-elnök laudációjában.