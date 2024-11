Gyerekeknek való horrortörténetek? Van pár ijesztő ajánlatunk, amitől senkinek sem lesznek álmatlan éjszakái

Ahogy nőnek a gyerekek, rendszerint úgy szaporodnak a különböző tudattalan félelmeik is, így egyre nagyobb igényük van a különböző horrortörténetek fogyasztására. A nyolcvanas évektől kezdve ezért is szaporodtak el egyre nagyobb számban a tinihorrorok, amik véres szórakozást ígértek a középiskolás fiataloknak is, Hollywood azonban a legkisebbeket sem hagyja borzongás nélkül. Noha a félelmek formába öntésére még mindig sokkal alkalmasabb egy-egy gyerekeknek szóló rémmese (a formába öntés segítheti a megküzdést), akad pár alkotás, ami valószínűleg nem zilálja szét a gyerekek törékeny lelki világát, de a borzongásra való igényüket is kielégíti.

A felnőttek világa sokszor bonyolult és félelmetes lehet, sok gyerekeknek szóló horrortörténet épül erre. Fotó: TMDb

Két tojás száz bajt csinál (1993)

Kelly (Mary-Kate Olsen) és Lynn Farmer (Ashley Olsen) nem mindennapi megpróbáltatások elé néznek gonosz Agatha nagynénjük miatt, akiről kiderül, hogy valójában boszorkány. Agatha varázserővel tartja fogva saját nővérét, Sophia nénit, ezért Kelly és Lynn elindul, hogy megmentsék őt, mielőtt még túl késő lenne. Az úton különleges segítőtársak csatlakoznak hozzájuk: a hontalan Mr. Nofziger, az apró Oscar és egy különc sírásó. Miközben a lányok megküzdenek a boszorkány mesterkedéseivel, megtapasztalják a testvéri szeretet és összetartás valódi erejét.

Ez a tévéfilm igazi időutazás a kilencvenes évek világába, amikor kicsit minden gyerek az Olsen ikrekkel szeretett volna lógni. Felnőttként nem valószínű, hogy ugyanúgy élvezzük, de a gyerekek valószínűleg szeretni fogják.

Casper (1995)

Senki sem merészkedik be az elhagyatott kastélyba, hiszen mindenki tudja, hogy az ódon épületben szellemek kísértenek. Az új tulajdonos (Bill Pullman) azonban nem retten meg: célja, hogy megszabaduljon a hívatlan lakóktól. Casper, a barátságos kis szellem tévézéssel tölti eseménytelen mindennapjait, mit sem sejtve arról, hogy hamarosan különféle látogatók érkeznek majd: ördögűzők, szellemvadászok és építőipari szakemberek egyaránt. Végül egy bátor tizenéves lány lép be a kastélyba, akibe rögtön beleszeret.

Apró érdekesség, hogy a szülők legnagyobb örömére a filmben egy pillanatra feltűnik Clint Eastwood is, ugyanakkor számukra valószínűleg ez fogja jelenteni a legnagyobb izgalmat.

Karácsonyi lidércnyomás (1995)

Kisebb rejtély, hogy Tim Burton és Henry Selick hogyan verte át a Disney döntéshozóin ezt a sötét és érces hangulatú mesét, amit a folyamatos ellenpontozások tesznek izgalmassá és megunhatatlanná. A fülbemászó musical betétek darabos stop motion animációval párosulnak, a karácsonyi sablontárhelyet gótikus horror elemekkel öntötték le, és fantáziadús rémalakokkal játszották el.

Bár nagyon egyszerű történet, egyszerű tanulsággal (adni jó, csak ne denevéreket rejtsünk az ajándék dobozba), mélyebb rétegében ez egy hosszan kitartott középső ujj a nonkonformitásnak és baráti vállveregetés a különcöknek.

Az animációs klasszikus telis-tele van morbid és ijesztő megoldásokkal, így nem is ajánlanánk mindenkinek, de a különc kisgyerekek csakhamar magukra ismerhetnek az éneklő csontváz történetében.

Rém rom (2006)

Esténként különös hangok törik meg a régi ház környékének csendjét – nyögések, nyikorgások és elfojtott sóhajok rémisztik meg a szomszédságot. Három bátor gyerek gyanítani kezdi, hogy az elhagyatott ház falai között valami természetfeletti lapul, amitől mindenki fél.

Hamarosan rájönnek, hogy a veszély nem csak odabent leselkedik: maga a ház a rém! Él és nem kegyelmez – aki belép, az soha többé nem látja a külvilágot.

A gyerekeknek nem marad más választásuk, minthogy szembenézzenek saját félelmeikkel és a rejtélyes ellenféllel, és felkészüljenek a kalandra, ami minden bátorságukat próbára teszi.

Libabőr 2 – Hullajó Halloween (2018)

Egy horrorregényíró sötét titkot rejteget: könyvei borítói mögött lappangó rémségek és hátborzongató teremtmények képesek életre kelni, és pontosan azt a gonoszságot viszik véghez a világban, amellyel írójuk felruházta őket. Minden könyvén lakat van, és jó okkal: ha egy ilyen rém kiszabadul, a valóságban szabadjára engedi az író torz fantáziájának minden erejét. Legutóbb fiatal szomszédja segítségével sikerült visszazárni a kiszabadult szörnyeket, de most új olvasók kerülnek a könyvek közelébe.

R. L. Stine könyvsorozatának népszerűsége Harry Potterrel vetekszik a gyerekek körében, de a szülők nyugalommal bízhatják rá a borzongásra vágyó gyerekeket, nem lesznek utána álmatlan éjszakáik. A sorozatból eddig két tévésorozat és két mozifilm is készült, a Hullajó Halloween nem feltétlenül a legjobb, de tematikájában ez a leginkább ide illő.

Addams Family – A galád család (2019)

Az Addams család a világ nyüzsgésétől távol, ködbe burkolózva élvezik a magányt, elrejtőzve a kíváncsi szemek elől. A békés életüket azonban hamarosan megzavarja Margaux Needler, a nagyravágyó tévés műsorvezető, aki lakóparkot szeretne építeni a környéken. A feszültség egyre csak nő az Addams család és az új, kertvárosi szomszédok között, és csak idő kérdése, mikor robban ki a konfliktus a rémisztő kastély és a modern negyed között.

Az amerikai fogyasztói kultúrának tükröt tartó népszerű tévésorozatból a kilencvenes években két mozifilm és egy rajzfilmsorozat is készült, újabban Tim Burton Netflix-sorozatának (Wednesday) köszönhetően pedig ismét a figyelem középpontjába kerültek, a legkisebbeknek viszont érdemes lehet az animációs filmekkel kezdeniük az ismerkedést.

Boszorkányok (2020)

Az árván maradt Bruno vidékre költözik a nagymamájához (Octavia Spencer). Eleinte úgy tűnik, hogy nyugalmas vidéki élet vár rá, de hamarosan felfedezik, hogy a környék elegáns és kedvesnek tűnő női valójában boszorkányok. A nagymama mindenáron meg akarja védeni unokáját, de ahogy egy különös eseményekkel teli helyre tévednek, találkoznak a Nagy Főboszorkánnyal (Anne Hathaway), aki gonosz tervén dolgozik, miközben minden boszorkányt egybegyűjtött.