Kiderült Clint Eastwood utolsó filmjének magyar premierdátuma, újraindul a DC univerzum

A DC-rajongók legnagyobb örömére végre útnak indul James Gunn és Peter Safran új univerzuma, melynek első állomása a Creature Commandos (premier: 12. 05., premier napján 2 epizód, majd hetente 1 rész). A 7 részes sorozat egy bebörtönzött szörnyekből álló titkos csapat kalandjait mutatja be, akiket olyan küldetésekre toboroznak, amelyeket az emberek számára túl veszélyesnek ítélnek. Amikor minden más kudarcot vall, ők az utolsó, legrosszabb lehetőséged.

Érkezik még Chuck Lorre sorozata, A buki (premier: dec. 13., heti egy rész) új évada, a krimiantológia sorozat, a Vádlott (premier: 12.12, összes rész egyszerre) 2. évada. A karácsonyi hangulatra készít fel többek között a TLC és a Food Network több műsora is: Elf On The Shelf: Sweet Showdown (premier: 12. 01.), az Ünnepi sütőbajnokság (premier: 12.06), Selena és egy séf – Ünnepi otthon (premier: 12. 12.), illetve a Karácsonyi sütiverseny (premier: 12. 27.).

A hónap egyik kiemelt premierje Tim Burton legújabb filmje, a Beetlejuice Beetlejuice (premier: 12.06.), így végre mindkét film elérhető a Max kínálatában.

Szintén ezen a napon érkezik a két Oscar-díjat nyert 2019-es Joker film is, így aki újrázni akar a december folyamán érkező második rész előtt, az most megteheti. És ha már DC-címeket említünk, végre berepül a Maxre az év egyik leginkább várt dokumentumfilmje, a Super/Man: Christopher Reeve története (premier: 12. 08.), amely bemutatja, hogy nem kell köpenyt és jelmezt viselni az embernek, hogy valódi hős lehessen valaki. A hónap végén pedig érkezik a kritikuskedvenc pankrátorfilm, a Zac Efron, Jeremy Allen White és Lily James főszereplésével készült Vaskarom (premier: 12. 27.)

Decemberben több filmgyűjtemény is felkerül a streamingplatformra. Lesz Tom Cruise-gyűjtemény (A holnap határa, Jerry Maguire – A nagy hátraarc, Top Gun, Top Gun: Maverick, Magnolia), érkezik a Madagaszkár trilógia (premier: 12. 01.), a régi klasszikus Rózsaszín párduc filmek Peter Sellersszel (premier: 12. 01.), a Sam Raimi-féle Pókember trilógia (premier: 12. 13.), a Hang nélkül 1–2. része (premier: 12. 27.).

Ezenkívül rengeteg klasszikus (A taxisofőr; Szex, hazugság, videó; A John Malkovich-menet, Good bye Lenin, Larry Flynt – A provokátor) és friss film (Az első ember, Rocketman, Az elveszett város, Beugró a paradicsomba) is elérhető lesz decembertől a Maxen.

December 20-án érkezik a Max kínálatába Clint Eastwood legújabb filmje, a Kettes számú esküdt (premier: 12. 20.). A tárgyalótermi dráma főbb szerepeiben Nicholas Hoult, Toni Collette, J. K. Simmons, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb és Chris Messina.

Clint Eastwood valószínűleg utolsó rendezését, a Kettes számú esküdtet (Juror #2) még Amerikában is mindössze korlátozott számú moziban mutatták be, mert a Warner Bros. nem bízott a film széles körű sikerében. A stúdió állítólag inkább gesztusként engedte moziba a filmet, tisztelegve Eastwood előtt, aki évtizedekig jelentős sikereket hozott nekik, a világ más részein viszont be sem mutatják, így nálunk is rögtön a Max kínálatában debütál.

A döntés hátterében az is állhat, hogy a stúdió nem lát potenciált az Oscar-versenyben, így nem fektetnek nagy energiát a terjesztésbe.

Emellett hasonló stratégiát alkalmaztak, mint a Disney más, kevésbé ígéretes filmjeinél, ezzel minimalizálva a pénzügyi kockázatot. Ezzel sok rajongó haragját sikerült kivívni, főleg miután a film kifejezetten kedvező fogadtatásban részesült a kritikusok és a nézők körében (a Rotten Tomatoes kritikaösszesítő oldalon a film jelenleg is 90% fölött áll).