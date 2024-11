A világ leginnovatívabb művészeti produkciói között szerepel a Paradisum

Kétévente Montrealban rendezik meg a világ egyik legnagyobb előadó-művészeti expóját és fesztiválját, a harminc éve alapított CINARS (Conférence internationale des arts de la scéne) Biennálét, ahol ötven ország több száz társulata, kulturális produkciója vesz részt kiállítóként. A fesztiválon a színházi és zenei előadása mellett tradicionálisan nagy hangsúlyt kapnak a kortárs tánc és újcirkuszi előadások. Az idén november 11–16. között megrendezett eseményt mintegy kétezer szakember, köztük a világ legnagyobb kulturális intézményeinek vezetői követik figyelemmel – sok színház és fesztivál itt válogatja ki azon művészeti produkciókat, amelyeket a következő években műsorra tűznek.

A Paradisum című előadás a világ pusztulását követő újjászületés, az új emberi létforma mítoszát kutatja Fotó: Hirling Bálint

A Paradisum bekerült a Highlights of Hungary idei jelöltjei közé is

A rendezvény második napján, november 12-én tartják a CINARS Pitch Fórumot, amelyre a sok száz jelentkező közül mindössze kilenc produkciót választ be a zsűri egy több hónapos pályázati folyamatot követően. Idén előszőr a Recirquel augusztusban debütált új előadása is bekerült a leginnovatívabbnak ítélt kortárs produkciók közé. Vági Bence a világ vezető kulturális intézményeinek mintegy hatszáz igazgatója és programozója előtt mutathatja be a Paradisumot, amelyről kritikánkat ide kattintva olvashatják.

Nagy öröm és büszkeség, hogy egy rendkívül erős nemzetközi mezőnyben, francia, svéd, kanadai, ausztrál és tajvani alkotások mellett a Paradisum is ott van a zsűri által legígéretesebbnek ítélt újító produkciók között

– fogalmazott Vági Bence.

A Recirquel művészeti vezetője szerint ez az elismerés annak is szól, hogy a társulat az elmúlt években folyamatosan, csúcsminőséget képviselve van jelen a nemzetközi művészeti szcénában, és a világ minden táján, a legrangosabb fesztiválokon és színházakban lép fel.

A Recirquel nem először kap kiemelt figyelmet a CINARS-on: 2016-ban a társulat Cirkusz az éjszakában, majd 2021-ben a My Land című produkciója is helyett kapott a biennálé hivatalos programjában.

A CINARS-on most bemutatkozó, Vági Bence által rendezett Paradisum a Recirquel legújabb produkciója. Az előadás a világ pusztulását követő újjászületés, az új emberi létforma mítoszát kutatja. A kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvöző, cirque danse produkció idén augusztusban debütált a világ legnagyobb művészeti fesztiválján, az Edinburgh Fringe-en, ahol rendkívül pozitív kritikai visszhangot kapott. A The Guardian kritikusa szerint a Paradisum

fizikailag lenyűgöző, gyönyörű előadás, amelynek minden pillanata fotózásra érdemes.

Magyarországon októberben szintén nagy sikerrel mutatkozott be a produkció a Liszt-ünnep nemzetközi kulturális fesztiválon, és az előadás bekerült a Highlights of Hungary idei jelöltjei közé is.