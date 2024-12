Demjén Ferenc: Hiába gúnyolódnak Orbán békemisszióján, ő legalább tett valamit

A lapokban túlnyomórészt politikusok sikerdumáit lehetett olvasni, hiába volt több újság, mindegyik ugyanazt írta. Már gyermekkoromban is összerándult kicsit a gyomrom később pedig még inkább a kommunizmusból eredő lehetetlen, teljesen logikátlan hibáktól. Érthetetlen volt számomra az utazási tilalom, a szabadság teljes megvonása és az állandó megfigyelés, mert mindenkit megfigyeltek abban az időben. Arról nem is beszélve, hogy az érvényesüléshez be kellett lépni a pártba, tehát ez egy teljesen átláthatatlan világ volt. ’56-ban nyitottam fel először a szememet