Feltámad a Vészhelyzet és érkezik az új Trónok harca-előzménysorozat az HBO-n

2025-ben több új HBO és Max Original saját gyártású sorozat, illetve vásárolt tartalom érkezik a Max kínálatába, ezek közül szedtük össze a legérdekesebbnek ígérkező újdonságokat. A visszatérőkkel egy következő cikkünkben foglalkozunk.

Forrás: HBO

A hét királyság lovagja – Premier: 2025

A Trónok harca eseményei előtt egy évszázaddal két botcsinálta hős kóborolt Westerosban… Egy fiatal, naiv, de bátor lovag, Ser Duncan, a magas és kis termetű fegyverhordozója, Egg. Ebben a korban, amelyben a Vastrón még a Targaryeneké és az utolsó sárkány emléke még élénken él az emberek emlékezetében, nagy célok, hatalmas ellenségek és veszélyes kalandok várnak erre a két különös és összetartó barátra.

IT: Welcome to Derry – Premier: 2025

A Stephen King Az-univerzumában játszódó Welcome to Derry King Az című regényén alapul, és tovább tágítja azt a világot, amelyet Andy Muschietti rendező megalapozott a két részben adaptált Az filmekben.

Fotó: TMDb

Vészhelyzet Pittsburghben – Premier: 2025. január

A Pitt egy pittsburghi kórház frontvonalban dolgozó hőseinek szemszögéből, hitelesen ábrázolja azokat a kihívásokat, melyekkel napjaink Amerikájának egészségügyi dolgozói küzdenek. A sorozat egyik vezető írója J. J. Abrams (Star Wars: Az ébredő erő, Star Trek-trilógia), a főszerepben pedig a Vészhelyzetből ismert Noah Wyle tér vissza a kórházas sorozatok világába.

Task – Premier: 2025

A Philadelphia egyik munkások lakta külvárosában játszódó sorozat egy FBI-ügynököt követ, aki az egységével véget akar vetni egy drogelosztó házakat célzó rablássorozatnak, amelyben egy gyanútlan családos ember is érintett. Az Easttowni rejtélyek alkotója, Brad Ingelsby eredeti ötlete alapján. A főszerepben Mark Ruffalo mellett feltűnik Tom Pelphrey és Emilia Jones.

Pee-Wee as Himself – Premier: 2025

A Pee-Wee as Himself a művész és előadó Paul Reubens és feledhetetlen alteregója, Pee-Wee Herman igaz történetét tárja elénk. Közelmúltbeli halálát megelőzően Reubens mélységében beszélt arról, hogy kik hatottak rá és milyen személyes harcokat kellett megvívnia, hogy művészként érvényesülhessen.

Fotó: TMDb

Celtics City – Premier: 2025

A Celtics City az NBA legsikeresebb és legizgalmasabb hátterű franchise-ának, a (2024-es NBA-bajnok) Boston Celticsnek a történetét, kulturális hatását és különleges útját meséli el. A sorozat felvonultat korábban sosem látott archív felvételeket és több mint 80 interjút a Boston Celtics olyan egykori és mai legendáival, mint Bob Cousy, Larry Bird, Jayson Tatum és Jaylen Brown.

Duster – Premier: 2025

1972-ben az első fekete, nőnemű FBI-ügynök délnyugatra tart, hogy beszervezzen egy belevaló sofőrt merész terve végrehajtásához: fel akar számolni egy növekvő bűnszövetkezetet. A sorozat írója LaToya Morgan, aki korábban olyan sorozatokon dolgozott már, mint a The Walking Dead és az Into the Badlands.