Levelekkel, személyes történetekkel emlékeznek Fábián Julira a Magyar Zene Házában

A május 21-i est egyben a Shine című album debütálásának 10. évfordulója is, a műsorban az albumon szereplő dalok közül válogatnak a szervezők.

Forrás: YouTube

Az eseményt online árverés kíséri, amely során a szóban forgó tárgyak megvásárolhatók lesznek. Az online aukción befolyt összegre pályázatot ír ki az alapítvány, amely a nehéz helyzetben lévő – beteg vagy munkaképtelen – zenészek és előadóművészeti háttérmunkások számára nyújt anyagi támogatást.

Az úttörő kezdeményezéssel az alapítvány a zeneszerető közönséget célozza meg, felhívja figyelmét a megváltozott körülmények közé került, rászoruló zenei szereplők nehézségeire.

Az aukción természetesen Fábián Juli néhány személyes tárgya is kalapács alá kerül, de szerepelnek – többek között – Rick Astley személyes tárgyai, valamint egy olyan gitár is, amely több Random Tripen szerepelt együtt Fábián Julival. Az alapítvány ezt a gitárt kifejezetten az emlékestre dedikáltatta több világsztárral, így a Thirty Seconds To Marsból Jared Leto, a Rag’n’Bone Man, Paul Kalkbrenner és a Sum 41 autogramja szerepel rajta.

Az aukció szervező- és kommunikációs partnere a Paloznaki Jazzpiknik. Fábián Juli szerepe a kezdettől fogva fontos volt a piknik életében, személyisége és energiája része volt és marad a fesztiválnak. Minden évben megemlékeznek valamilyen formában a múzsáról, az idei évben az emlékest és a zenészeket támogató kezdeményezés által.