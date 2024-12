Ma debütál a Mandoki Soulmates új videóklipje

Az új videóklip nemcsak egy zenei élmény, hanem egyben egy művészi utazás is. Az I Am Because You Are kislemez a Mandoki Soulmates előző megjelenésének, a The Wanderernek a folytatása. Mindkét kislemez szerves része a banda úttörő és sikeres új albumának az A Memory Of Our Future- nek.

Leslie Mandoki a Times Squaren

Leslie Mandoki számára ez az album nem csupán dalok gyűjteménye, hanem egy zenei kiáltvány a mai világ számára. „Minden dalnak különlegesen született meg” – mondja, „mert nem mi, zeneszerzők és szövegírók írjuk a dalokat, hanem az élet!” Az A Memory Of Our Future néhány dala egyértelműen önéletrajzi visszhangokat hordoz.

Az új videó témája, az I Am Because You Are, talán Mandoki eddigi legszemélyesebb dala – egy dallamos elmélkedés az évek múlásáról és az átalakulásokról. A videóban a szeretet, a veszteség és a küzdelem kontrasztot alkot azzal a kitartással, hogy az emberek egymás mellett maradjanak, és az egymásba fonódó létezés, mint fejlődő entitás, megjelenjen. A videó forgatagában múltidéző és jövőbe tekintő képsorok fonódnak össze, bemutatva az élet intenzív szeretetének összetettségét, miközben arra ösztönöznek bennünket, hogy gondolkodjunk el azon, hogyan váltunk azzá, akinek ma tartjuk magunkat.

Zeneileg az I Am Because You Are önreflexió történetét énekes-dalszerző stílusban meséli el, ami bizonyos szempontból stilisztikai eltérés a Soulmates szokásos progresszív és jazz rock irányzatától. Mandoki így magyarázza:

Egy olyan személyes, elmélkedő és nyitott végű dal, mint az I Am Because You Are, inkább egy trubadúr vagy vándorénekes karakterét kívánja…., ez egy olyan ember története, aki az én koromban és tapasztalataimmal él. Ahogy a versek és refrének egyre mélyebbre hatolnak a valóság pátoszába…hiszen ez az én utópiám a realisták számára, a produkció is egyre gazdagabbá válik, szinte egy közös éneklésre invitáló kórus-stílusban bontakozik ki, még intimebben bevonva a hallgatót. Mint zenekar, ez természetesnek tűnt, és lehetőséget adott arra, hogy új módokon mutassuk meg zenei sokoldalúságunkat.

Az A Memory Of Our Future nemcsak zenéjével, hanem mély filozófiai és társadalmi-politikai költészetével is kitűnik. A rajongók és a zenei kritikusok egyaránt dicsérik a zenekart mivel mindig új kifejezési formákat keres, miközben megőrzi a zenei kifinomultságát és gondolati gazdagságot.