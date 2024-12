Minden érzékszervünket megmozgatja a Zene Háza új kiállítása

A kiállítást a film alkotóival közösen tervezzük, amely nemcsak témájában izgalmas, hanem a megvalósításában is egyedi lesz. A világban nincs sok példa arra, hogyan formálható egy film vagy filmsorozat érdekes tárlattá, így azt is mondhatjuk, hogy a LISTEN egy izgalmas kísérlet a film kiállítássá alakítására. A vetített képek mellet nagy hangsúlyt kapnak a több érzékszervi élményt támogató audiovizuális, tárgyi és térszervezési eszközök, installációk is. Ez nem egy tudományos kiállítás, hanem egy látványos zenei utazás Földünk sokszínű zenei tradícióiban