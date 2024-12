Két énekesnőt hallhatunk a Modern Art Orchestra adventi koncertjén

Ugyan a Modern Art Orchestra egyik korai lemeze is egy karácsonyi darab, a december 22-i koncerten a hangsúly nemcsak a karácsonyi ünnepkörön lesz, hanem a hitélményt általában megragadó zenéken is. Így például a múlhatatlan kedvenc, a Messiás egy részlete és egy másik Händel-feldolgozás, valamint egy Johann Sebastian Bach-hommage is elhangzik az est első részében.

A kiváló jazzénekesnő, Szőke Nikoletta is fellép a Modern Art Orchestra vasárnapi hangversenyén. Fotó: Szőke Nikoletta Facebook-oldala

A Modern Art Orchestra különleges adventi koncertre készül

A Modern Art Orchestra régóta módszeresen ülteti át saját nagyzenekari, improvizatív közegébe a különböző korok mesterműveit. Egyik legnagyobb vállalkozásuk ezen a téren a Via Crucis című Liszt-oratórium új formába öntése, amelyet két részlet erejéig itt is felidéznek.

Az első rész, melyben a nagyreményű, fiatal szoprán, Horti Lilla működik közre, Ellington Sacred Music című szvitjének egy tételével zárul.

A koncert második felében a hagyományosabban jazzes repertoár kerül előtérbe, ennek megfelelően szólistája a kiváló jazzénekesnő, Szőke Nikoletta lesz. A leggyakrabban hallott dalok közül a Mel Tormé-féle Christmas Song csendül fel, ám emellett inkább a jazzben meghonosodott magyar és amerikai örökzöldeket hozza közel a közönséghez a koncert, kiegészítve a zenekar saját szerzői gárdájának darabjaival, hangszereléseivel.

