A Városliget története egy fordulatos kalandregény

A Városliget az ország legnépszerűbb városi parkja. Az elmúlt kétszáz évben számos fontos, az ország történetét meghatározó eseménynek volt otthona és tanúja, története elválaszthatatlan hazánk történetétől. A Városliget története című könyv lehetőséget nyújt az olvasóknak arra, hogy felfedezzék Magyarország egyik legismertebb parkjának múltját, jelenét és jövőjét.

A Városliget története című könyv Fotó: Liget Budapest

A Városliget története című könyv

Lovas Dániel A Városliget története című, most megjelent hiánypótló könyvében a XIX. század közepétől egészen napjainkig kalauzolja az olvasókat. A közel 400 oldalas, gazdagon illusztrált kötet az első, amely történeti hűséggel mutatja be a liget páratlanul gazdag múltját és részletesen tárgyalja a Liget Budapest projektet is. A kötet ismerteti, hogyan valósultak meg az olyan ikonikus épületek, mint az új Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza vagy a Millennium Háza, illetve hogyan újultak meg és bővültek a park zöldfelületei. Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója a könyvet bemutató sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy a Néprajzi Múzeum helyén tíz éve 1800 autó parkolt, 35 éve pedig tankok parádéztak.

Tíz éve hozta a döntést a kormány a Városliget megújításáról, úgy láttuk, akkor leszünk hitelesek, ha a ligetet a saját történelmi hagyományai szerint újítjuk meg. Hiszen a Városligetet mindig az épített és a természeti környezet speciális összhangja tette a legkedveltebb közparkká. Nagy megtiszteltetés és egyben hatalmas felelősség is, hogy a Városliget Zrt. berkein belül kollégáimmal együtt mi is hozzá tudtunk tenni a liget Európa-szerte egyedülálló történetéhez, és részesei lehettünk annak a régóta várt fordulatnak, amellyel le tudtuk zárni a ligetet oly méltatlan állapotba taszító gazdátlanság és a közöny évtizedeit, és vissza tudtunk térni a kötetből is megismerhető aranykorhoz

– mondta a vezérigazgató.

Lovas Dániel a sajtótájékoztatón elmondta: kutató- és gyűjtőmunkája során azt tapasztalta, hogy rengeteg kiváló résztanulmány készült a Városliget történetéről, vagy olyan könyv, amely egy bizonyos szemszögből mutatta be a közpark múltját. A liget és intézményei történetét teljeskörűen tárgyaló, összefoglaló munka megírására azonban eddig senki nem vállalkozott az elmúlt száz évben.

Ezt látva fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy valakinek végre össze kellene foglalnia egyetlen kötetben, a kezdetektől napjainkig a Városliget történetét, amely olyan, mint egy fordulatos kalandregény. Több mint egy évtizedes előmunkálatok összegzéseként született meg ez a képekkel gazdagon illusztrált kötet – mondta a könyv szerzője.

Bartal Csaba, a Múlt-kor történelmi magazin főszerkesztője kiemelte, hogy szinte már felfoghatatlan az a kitartó lelkesedés, amely körbeölelte két és fél évszázadon keresztül a hol fejlődő, hol átalakuló városi parkot, ahol emberek milliói fordultak meg.

– Kevés városi park büszkélkedhet a világon annyi látványossággal és szórakozási lehetőséggel, mint a történelmi Városligetünk

– hangsúlyozta a főszerkesztő. – Generációk nőttek fel a tó jegén korcsolyázva vagy azon csónakázva, de a Gundel, a Wampetics, valamint a Beketow nevek hallatán is meghatározó gyermekkori és családtörténeti élmények köszönnek vissza emlékeinkben. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy ebben a történeti kutatásban a Múlt-kor szakmai partnerként és kiadóként is szerepet vállalhatott – tette hozzá a közel egy éves alkotófolyamatra utalva.