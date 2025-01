A Guns N’ Roses, az Imagine Dragons, Katy Perry és Nelly Furtado is fellép idén Budapesten

Az Imagine Dragons duplázik a Puskásban

2024-ben számos világsztár lépett fel Budapesten, az év csúcspontja azonban kétségtelenül a tripla Coldplay-koncert volt a Puskás Arénában. Chris Martin és csapata dalaira három nap alatt közel egy szegednyi ember bulizott, háromszor megtöltve a stadiont. Ugyancsak itt ünnepelte 20. születésnapját az ország egyik legnépszerűbb zenekara, a Halott Pénz is egy feledhetetlen show-val.

Katy Perry 15 év után lép fel újra Budapesten (Forrás: Variety)

A Live Nation tavaly 108 eseményt szervezett, 97 különböző produkcióval, amelyeken 191 különböző társulat, zenekar és előzenekar lépett fel. Az előadók a világ legkülönfélébb pontjairól érkeztek, hiszen a zeneiparban uralkodónak számító brit és amerikai zenekarok mellett érkeztek fellépők Dél-Koreából, Izlandról és Észtországból is, hogy zenével töltsék meg a város 2025-ben sincs megállás: a Live Nation már 36 koncertet jelentett be idénre.

Az évet január 17-én a Ganxsta Zolee és a Kartel 30. jubileumi koncertje rúgja be a Budapest Arénában, majd februárban ugyanitt lép fel a Pantera, valamint Cyndi Lauper is, aki búcsúturnéjával először érkezik Budapestre.

Tavasszal Alan Walker változtatja tánctérré az egész Budapest Arénát, David Garrett, a világhírű hegedűvirtuóz pedig az elmúlt 25 év legnagyobb popslágereiből összeállított elképesztő show-t mutat be hegedűn az MVM Dome-ban. Az Iron Maiden nálunk indítja európai turnéját május 27-én, a dupla koncertre az összes jegyet pillanatokon belül elkapkodták. Szintén duplázik az Imagine Dragons is, akik június 14-én és 15-én lépnek fel a Puskás Arénában.

2023-as, villámgyorsan telt házas koncertje után visszatér a stadionba a Guns N’ Roses is.

Nem lesz unalmas a nyár a többi szabadtéri helyszínt illetően sem: első önálló koncertjét adja az Avenged Sevenfold a Budapest Parkban, a Motionless In White 15 év után játszik újra Magyarországon, a Fontaines D.C. pedig új lemezét mutatja be a Barba Negrában.

Alanis Morissette Triple Moon turnéjával kápráztatja el a Budapest Park közönségét. Nagy visszatérőként üdvözölhetjük Lionel Richie-t is, aki 20, míg Katy Perry és Santana 15 év után játszik ismét Budapesten.

Mindannyian a legnagyobb slágereiket hozzák el a magyar rajongóknak. Robbie Williams szeptember 12-én veszi be az MVM Dome-ot, míg a The Offsping október 31-én mutatja be új lemezét ugyanitt. A motocross szerelmeseinek zúgnak majd a motorok az MVM Dome-ban október 4-én a NIGHT of the JUMPs lélegzetelállító mutatványokban bővelkedő showján.

Nagy nevek a Szigeten is

A 2025-ös Sziget mostani, negyvennél is több nevet tartalmazó listáján ott van a Grammy-díjas Nelly Furtado is, aki több mint 20 milliárd streameléssel, 45 millió eladott lemezzel, megannyi listavezető slágerrel a popzene megkérdőjelezhetetlen sztárjává vált. Fellép többek között Armin van Buuren, a trance műfajt képviselő DJ és producer, illetve a Justice nevű formáció a francia elektronikus zene zászlóvivőjeként új albummal, és a Papa Roach rockzenekar is érkezik a Sziget Fesztiválra.

Earth, Wind & Fire Experience Paloznakon, Joe Bonamassa Veszprémben

A 2025-ös Jazzpiknik első nemzetközi fellépőit is bejelentették: a Lukas Graham dán popzenekar mellett a legendás, chicagói Earth, Wind & Fire Experience,

az osztrák Deladap formáció és a világ egyik leghíresebb soul- és r’n’b-énekese, az olasz Mario Biondi is újra Paloznakra látogat. Július 31. és augusztus 2. között rendezik meg a jazz, a funk, a pop és a soul találkozásának fesztiválját a paloznaki szőlőhegy oldalában.

Világsztárok töltik ki a 2025-ös VeszprémFest nagyszínpados fellépőinek listáját is: július 8–12. között tartják Veszprém következő legnagyobb eseményét, öt fő fellépőjének névsorát be is jelentették, fellép mások mellett Joe Bonamassa, a Clean Bandit brit elektropop-együttes és a háromszoros Grammy-díjas amerikai rockzenekar, a Train nevű banda.