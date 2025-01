Nabucco, Shrek és Coco Chanel

Az évente csaknem 100 ezer nézőt vonzó színház műsorpolitikájának célja, hogy a májustól szeptemberig tartó szezonok, a különböző érdeklődésű látogatók igényét korosztálytól függetlenül kiszolgálják

– emelik ki a színház közleményében.

A nemzeti összetartozás napján Marina Chiche francia hegedűművész is fellép Fotó: Margitszigeti Szabadtéri Színház

Két musicalbemutatót is tartanak

Frank Wildhorn és Jack Murphy Rudolf című történelmi ihletésű musicaljét Bakos-Kiss Gábor rendezésben tűzik műsorra. A Győri Nemzeti Színházzal közös produkciót két szereposztásban mutatják be júliusban. A Shrek, a musical lesz a 2025-ös margitszigeti nyári szezon családi musicalbemutatója. A DreamWorks sikerfilmjéből írt musical zenéjét Jeanine Tesori komponálta, a szöveget David Lindsay-Abaire írta. A József Attila Színházzal közös bemutató Szente Vajk rendezésében, Túri Lajos Péter koreográfiájával lesz látható, a főbb szerepeket Ember Márk, Zöldi Csaba, Veréb Tamás és Tóth Angéla alakítja. Augusztus 8-án Frank Wildhorn musicalgála címmel várják a nézőket, a világhírű szerző műveiből, a Jekyll és Hyde, a Rudolf, a Carmen című musicalekből válogatott esten közreműködnek a Budapesti Operettszínház művészei.

Operaklasszikusok

Az idei operabemutatók között van Puccini Pillangókisasszony című műve Francesca Sassu olasz szoprán és Joel Prieto madridi születésű tenor főszereplésével. Az előadásban közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a Kodály Kórus Debrecen, a karmester Somogyi Tóth Dániel lesz. A produkció június 26-án és 28-án látható. Giuseppe Verdi Nabucco című művében a címszereplő George Petean lesz, Anastasia Bartoli pedig Abigél szerepében látható. Az előadásban közreműködik a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen, a karmester Dénes István.

A margitszigeti színház nagyszabású eseménnyel ünnepli meg a nemzeti összetartozás napját a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen. Az idei est különlegessége, hogy Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója először vezényel, Marina Chiche francia hegedűművész pedig először játszik a margitszigeti színpadon.

A programban a magyar zene nagyjai, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Dohnányi Ernő darabjai mellett Beethoven dallamai is felcsendülnek a koncerten. Marina Chiche előadásában Ludwig van Beethoven D-dúr hegedűversenyét hallhatja a közönség. A színház jövőre is szervez gyermeknapi rendezvényt, amelyet film-zene-koncerttel, az E.T., a földönkívüli vetítésével zár. A közönség a teljes filmet láthatja, zenekari kísérettel. A Danubia Zenekart Ernst van Tiel vezényli.

Film+zene+tánc

A felnőttek számára Alfred Hitchcock Psycho című filmjét is műsorra tűzik, Bernard Herrmann zenéjével. A zenekari kísérettel átélhető filmklasszikus vetítésén a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarát szintén Ernst van Tiel vezényli.

A Coco Chanel, egy divatikon élete kortárs balettelőadás Brnóból érkezik a Margitszigetre. A darabban a dzsessz, a francia sanzonok, a különleges ruhaköltemények, a dinamikus koreográfia és lírai jelenetek táncban mesélik el a híres francia divattervező életének főbb állomásait. Az előadás koreográfusa az együttes vezetője, Mario Radacovsky.

Argentínából érkezik a színházba a Malevo táncegyüttes előadása. A kizárólag férfi táncosokból és zenészekből álló csapat produkciójában a flamenco, a tangó és az ír sztep elemei jelennek meg. Az idei programban szerepel emellett a Lewis Carroll meséjéből készült Alice Csodaországban cirkuszshow is, amely ötvözi a táncot, az akrobatikát és a cirkuszművészetet. A koncertek között van Gregory Porter amerikai jazz-soul énekes május 17-i fellépése. Maksim Mrvica zongoraművész Segmenti című műsorával érkezik a Margitszigetre. Újra fellép a Chico and the Gypsies zenekar, amelynek vendége Levon Minassian francia-örmény zenész lesz.

Újra fellép a Chico and the Gypsies. Fotó: Margitszigeti Szabadtéri Színház