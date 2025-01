A Sziget sztárfellépője visszatér Budapestre

A norvég alt-pop énekes Aurora már több hazai és számos nagynevű nemzetközi fesztivál (például Glastonbury, Coachella, Sziget) közönségét is elvarázsolta egyedi, éteri hangjával és légies, varázslatos előadásmódjával. Most azonban önálló, egész estés koncerttel érkezik hazánkba, és tavaly megjelent What Happened To The Heart? című lemezének dalai mellett természetesen legnagyobb slágereit is elhozza július 4-én a Budapest Park színpadára.

Aurora a tavalyi Sziget fesztivál egyik sztárfellépője volt (Fotó: Wanda Martin)

Aurora Aksnes, vagy ahogyan a világ ismeri, egyszerűen csak Aurora, egy titokzatos, álomszerű norvég énekesnő, dalszerző és producer, aki nemcsak Norvégiát, hanem az egész világot hamar meghódította. Az áttörést 2015-ben megjelent Running with the Wolves című EP-je hozta meg számára, amin a Runaway című sláger is helyet kapott. A 2010-es években norvég popzene egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége lett, és 2016-os első nagylemeze, az All My Demons Greeting Me as a Friend két hétig vezette a norvég albumeladási listákat és kétszeres platina minősítést ért el, miközben egyre több európai országban is egyre népszerűbb lett.

A következő két lemeze is hasonló sikereket aratott: 2018-ban megjelent a Infections of a Different Kind (Step 1), ami egy két részből álló album első fele volt, míg a második rész, A Different Kind of Human (Step 2) 2019-ben debütált. Aurora zenei világában egyre inkább keveredtek az elektronikus pop, a folk és az art pop elemei, mindezt az ő különleges, éteri hangja koronázza meg. A 2022 januárjában megjelent The Gods We Can Touch című lemeze tovább mélyítette az énekesnő zenei univerzumát.

Aurora szólókarrierje mellett folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy különleges projektben és kollaborációkban vehessen részt, írt már közösen dalt többek közt Tom Odell-lel és a Chemical Brothers csapatával is. Sőt, a filmek világában is megvetette lábát: Hans Zimmer filmzenéjéhez, a Frozen Planet II-höz adta a hangját, és közreműködött a Jégvarázs 2 egyik betétdalában is, amelyet Oscar-díjra is jelöltek.

Az évek során Aurora számos területen megcsillantotta tehetségét, ismertségét pedig arra használta, hogy számára fontos ügyek mellett is kiálljon, és jótékonysági kezdeményezésekben is részt vett. 2020 októberében a Warrior című dalát adta elő a Clean Sounds Movement (ez a művészek globális mozgalma a műanyagszennyezés ellen) önkénteseinek, ezen kívül több online zenei fesztiválon is fellépett.