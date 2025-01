A magyarok kedvenc bohózata februártól a Thália Színházban

A miniszter félrelép 1990-ben íródott, aztán 1991-ben már díjat nyert a legjobb vígjáték kategóriában, ez az elismerés pedig magáért beszél. Ennek ellenére eltelt azóta harmincöt év, így Balázzsal (Bendi Balázs, dramaturg – a szerk.) úgy éreztük, fontos hozzányúlni a szövegkönyvhöz, hogy a nézőknek a lehető legnagyobb öröm legyen nézni és a színészeknek is játszani. Persze a jól ismert Ray Cooney-elemeket megőriztük: a szokásos ajtók nyílnak és csukódnak majd, lesznek félreértések, és a komikus figurák is ugyanúgy feltűnnek a színen, de igyekeztünk frissíteni őket, hogy annak is meglepetést nyújtson a darab, aki már ismeri.