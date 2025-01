A történelmi Viharsarok táncai

Féja Géza író így ír a Viharsarok vidékéről és lakosairól: „A tájaknak is megvan a maguk végzete… Az óriási és bontatlan alföldi ég alatt és a síkság végtelenségében minden különösképpen megszépül… A táj és az ember bőséges életű, akár az áldott termőfa, bármennyire is szűk hozzá sors. A déli Tiszavidék, a híres történelmi Viharsarok, megszülte a végtelen szelídséget is… Keleti arcok ezek, s az olajbarna, hideg maszk mögött rejtett forróságok lobognak… van bennük valami egészséges törzsi vadság, fejlett esztétikai hajlandóság, belülről folyton mosolyra csiklandozó életkedv és misztikus hajlam.”

Az előadás különleges mérföldkő a Magyar Nemzeti Táncegyüttes életében. Fotó: Váradi Levente

A Viharsarok kincsei

A Viharsarok című előadásban megjelenítik a vidék sokszínű kulturális hagyományait és eddig soha nem látott táncokat és ritkán hallott zenei anyagot ismerhet meg a közönség az autentikus tánc- és zenei válogatás színpadi megfogalmazása során.

A békési „nyugtalanság” hangja, a cigányság ösztöne, a románság tüze mind olyan kincsei a vidéknek, amelyek méltó helyet kapnak az Élő Táncarchívum sorozatban.

Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus Martin György eredeti táncgyűjtéseinek ihletésére, munkássága előtt tisztelegve indította el néhány évvel ezelőtt sorozatát. Ez forradalmasította a magyar színpadi néptáncművészetet és példát mutatott arra, hogyan lehet az autentikus néptáncot tökéletesen elsajátítva, a „tiszta forrást” megtartva, magas művészi értékű előadásokat létrehozni. Ezek a műsorok amellett, hogy bemutatják egy-egy vidék legmélyebben, legaprólékosabban megismert és elsajátított autentikus táncfolyamatait, kiemelkedő táncos egyéniségeit; lehetőséget adnak arra, hogy a nézők rácsodálkozzanak saját tánc- és zenei kultúrájuk gazdagságára és szépségére.

Az előadás nemcsak a dél-alföldi régió gazdag tánchagyományait idézi meg, hanem különleges mérföldkő is a Magyar Nemzeti Táncegyüttes életében: Sánta Gergő ugyanis most először mutatkozik be anyaegyüttesében koreográfus-rendezőként.

– Az első önálló műsorom az együttesen belül, de van gyakorlatom, hiszen tizenegy éve vezetjük a Bartók Táncegyüttest a feleségemmel, és sok más helyen is koreografáltam

– mondta lapunknak Sánta. – Az a megtiszteltetés ért, hogy Zsuráfszky Zoltán mesterem, az együttes művészeti vezetője és Zs. Vincze Zsuzsa szakmai vezetőnk átadták a lehetőséget, hogy megvalósíthassam ezt a produkciót. Régi vágyam volt, hiszen idevaló vagyok a Viharsarokba, Békéscsabán nevelkedtem.