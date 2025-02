Budapesten vele szelfizik most mindenki, a magyarok 120 évet vártak rá

„Magyarország őrangyala. A Hősök tere Gábriel szobra” címmel látványos élménytér nyílt a Városliget Látogatóközpontban, ahová beköltözött Gábriel arkangyal szobrának az eredeti mérettel megegyező másolata. Az érdeklődők így testközelből is megismerkedhetnek az egyébként csak 36 méter magasan látható alkotással, sőt, közös képet is készíthetnek vele. Megismerhető továbbá annak a rejtélyes időkapszulának is a tartalma, amit 120 évvel ezelőtt helyeztek el az oszlopfőben. A tárlatot látványos vetítések is színesítik, amelyeken keresztül rendhagyó időutazáson vehetnek részt a látogatók, ízelítőt kapva a főváros történelmének egy különösen izgalmas időszakáról. A február 5-től ingyenesen látogatható kiállítás létrejöttének apropója a Gábriel arkangyal átfogó restaurálása, amelynek köszönhetően 120 év után először emelték le helyéről az alkotást, hogy teljesen megújítsák.

Budapest nem marad arkangyal nélkül a felújítás ideje alatt sem (Fotó: Városliget Látogatóközpont)

Budapest nem marad arkangyal nélkül

A Néprajzi Múzeum nyugati oldalán található, mintegy 300 négyzetméteres Városliget Látogatóközpontban megnyílt a Gábriel arkangyal és szobrának történetét bemutató interaktív élménytér. A „Magyarország őrangyala. A Hősök tere Gábriel szobra” című tárlat gerincét hét vetítési állomás adja, amelyek archív felvételeken, metszeteken és egyéb vizuális alkotásokon keresztül idézik meg az emlékmű létrejöttét, az azt megelőző, illetve követő évtizedeket, különleges korlenyomatot adva a magyar történelemből, egészen napjainkig. A vetítést egy rövid, informatív szöveg kíséri.

A kiállítás minden bizonnyal egyik legnépszerűbb eleme az az interaktív szelfipont lesz, ahol a látogatók Gábriel arkangyal hatalmas szobormásolata előtt készíthetnek magukról képeket. Az automatikus gesztusvezérléssel működő rendszer lehetővé teszi, hogy a használóik saját digitális emléket készítsenek.

Az élménytér másik látványos része pedig az az íves falra vetített installáció, ahol a látogatók virtuálisan felmehetnek Gábriel arkangyal mellé, és a szobor szemein keresztül megcsodálhatják, hogyan telik az angyal egy napja 36 méter magasságban, Budapest lenyűgöző panorámájával a háttérben. A kiállításhoz készült videót, amelyben a szobor leemelésének pillanatait követhetjük végig, itt lehet megtekinteni:

Több mint 120 év után szükségessé vált Gábriel arkangyal szobrának a leemelése a Hősök terén álló monumentális millenniumi emlékmű korinthoszi oszlopáról.

A közel 5 méter magas bronzszobor állapota drasztikusan leromlott, a korábbi felújítások során csak esztétikai beavatkozásokat végeztek el rajta, ezért felújítása elkerülhetetlenné vált. A munkálatok első és egyben leglátványosabb fázisában a vagyonkezelő Városliget Zrt. megvalósításában egy hatalmas állványrendszer épült a 36 méter magas oszlop köré, amely lehetővé tette a szobor aprólékos helyszíni felmérését, valamint előkészítését a leemelésre. Ehhez Magyarország legnagyobb mobildaruját használták, hiszen a bronz Gábriel-szobor közel 5 méter magas és jelentős súllyal bír. A szobor „földre szállása” és restaurátor műhelybe szállítása sokszorosan összehangolt, mérnöki precizitást igényelt, az erről szóló videót itt lehet megnézni:

„Annak érdekében, hogy a fővárosba látogatók a restaurálás ideje alatt se maradjanak angyal nélkül, a Néprajzi Múzeum épületében található Városliget Látogatóközpontban egy különleges élményteret alakítottunk ki, ahol interaktív és látványos időutazáson vehetnek részt az érdeklődők” – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A kiállításon megtekinthető az a szenzációs felfedezés is, amire a Millennium Emlékmű oszlopfőjének restaurálása közben bukkantak a szakemberek: a szobor alapzatába ugyanis egy időkapszulát rejtettek el. Az oszlopfő legfelső kőeleme alatti kibetonozásban, két lehorgonyzó vas között, egy borosüveget rejtettek el 120 évvel ezelőtt, amelyben egy összehengerelt papírdarab és nyolc korabeli pénzérme kapott helyet. Az üveg az eredeti beépítés során eltörhetett, így a papír a beton száradása közben felszívódó nedvesség hatására mára sajnos teljesen olvashatatlanná vált. A gondosan elhelyezett érmék azonban megőrizték történelmi értéküket, amelyek megtekinthetőek a kiállításon.