Csak kevesen képesek erre a vokális bravúrra

Harminc esztendeje színpadon

Fotó: EVE MATE

Az elsősorban blues-, progrock berkekben ismert énekesnő harminc esztendeje énekel a színpadon és idén ünnepli félszázadik születésnapját. A Garda Zsuzsa 30/50 című jubileumi koncert keretében műfajilag változatos pályafutásából a jelenleg is működő formációival lép fel március elsején az Off Kulturban.

Garda Zsuzsa az elmúlt három évtizedben háttérénekesként koncerteken és felvételeken olyan neves előadók és zenekarok mellett, illetve mögött szerepelt, mint többek között az Omega, a Skorpió, a Sziámi, vagy a Kimnowak.

Balázs Fecó utolsó koncertturnéján ő volt a vokálszekció vezetője. Több ezer ember előtt énekelt már a Szigeten és a legnagyobb, legrangosabb zenei szentélyek (Aréna, egykori SYMA csarnok, Müpa) pódiumán, de többnyire kisebb klubok és fesztiválok közönségét varázsolta le egyedi orgánumával. Musicalénekesként Varga Miklóssal, Keresztes Ildikóval, Demeter Györggyel, Makrai Pállal is állt egy színpadon. Bagdi Bella, a spirituális körökben ismert mantraénekesnő révén pedig már platinalemezes közreműködő.

Tizenhat évig volt a Janis Joplin Emlékzenekar frontasszonya, a Pink Floyd tribute zenekar, Keep Floyding állandó vokálosa (csak kevesen képesek Zsuzsához hasonlóan előadni a Dark Side Of The Moon-tól a The Great Gig In The Sky című szerzeményig elképesztő vokális bravúrt). De megemlíthetjük két további, progresszív rockot játszó csapatát is. A Maya Prog Band a Solarishoz és az After Cryinghoz hasonlóan nemzetközi progresszív körökben is magasan jegyzett együttesnek számít.

A Garda debütáló, Breathe Again című háborúellenes klipjével több díjat söpört be különböző külföldi filmfesztiválokon.

A Nemzetközi New York-i Filmfesztiválon a Diamond Globe-díjat, az indiai Rohip International Filmfesztiválon a legjobb zenei videó díját kapták meg. Külön elismerést kapott a videó az Athvikvaruni és a Thilsri Nemzetközi Filmfesztiválon, az ausztrál 4th Dimension Independent Film Fesztiválon, valamint a Europe Music Video Awardson és a Rome Music Video Awardson is.

Garda–Benkő Blues Duo, Keep Floyding, Janis Joplin Emlékzenekar

A születésnapi bulit a Piano Projekt kezdi, Zsuzsa a Maya Prog Band zongoristájával, Szabó Gergővel párban muzsikál. Ezután következik a fesztiválokról és pubokból már jól ismert Garda–Benkő Blues Duó – a főhősnő társa ebben a formációban Benkő Zsolt, az ország egyik legelismertebb blues gitárosa, tanár, előadó. A fentebb már említett Keep Floyding tagjaival ezen az estén Zsuzsa kedvenc Pink Floyd-opuszait adják elő.

Az est zárásaként 11 év után először látható és hallható élőben a nagy múltú Janis Joplin Emlékzenekar.

Rengeteg zenész megfordult a bandában, e jeles alkalommal egy klasszikus felállás örvendezteti meg a nagyérdeműt: Gilián Gábor – dob, Kovács Attila – dob, Prohászka Ferenc – basszusgitár, Lovas János – gitár, Nagy „Nono” Norbert – gitár, Takács Attila „Kistaki” – szájharmonika, Garda Zsuzsa – ének.