Bényi Ildikó halálhíre megrázta a hazai sztárvilágot

Korda Györgyöt és Balázs Klárit is lesújtotta a hír

„Drága Ildikó! Csodás közös pillanatok és emlékek neked köszönhetően, a legutóbbi találkozásunk alkalmával is csak a jó és az odaadás érződött a beszélgetésünk során. Óriási veszteség ez nekünk és mindazoknak, akik személyesen vagy a tévé képernyőjén keresztül ismertek. Őszinte részvétünk, szeretteid fájdalmában osztozunk. Emléked megőrizzük!”

Morvai Noémi videóval búcsúzott kolléganőjétől és egyben barátnőjétől

„Drága Ildi! Nem találom a szavakat… Napfény voltál, és hatalmas forgószél… derűvel, üdeséggel, kiapadhatatlannak tűnő energiával… Most is hallom a hangod, ahogy a folyosón találkozva köszönsz és megkérdezed: Szia, Noémi, mi újság, minden rendben? Most azt válaszolnám, nem, semmi sincs rendben! Ez így nem lehet rendben!… hogy nem jössz többé. Ez döbbenetes és felfoghatatlan… Nagyon sokan vagyunk vigasztalhatatlanok… Nyugodj békében!”

Fotó: Facebook/Morvai Noémi

Megindító sorokkal búcsúzott Bangó Margit

A Kossuth-díjas nótaénekesnő többször is volt Bényi Ildikó vendége. Halála mélyen megrázta.

„Drága Ildi, nem akarom elhinni! Te egy csoda voltál és vagy! Mindig örömmel dolgoztam együtt veled, a mosolyod és kedvességed minden találkozásunkat bearanyozta. A műsoraid által rengeteg ember életébe vittél értéket és örömöt, és ezért sokan hálásak neked. Sugárzó lényed mindig örömöt adott másoknak. Nyugodj békében! A családodnak pedig kívánom, hogy Isten adjon békét a szívükbe. Őszinte részvétem!” – írta Bangó Margit.

Takács Bencét számos emlék fűzte Bényi Ildikóhoz

A műsorvezető szavaiból úgy tűnik, még sok közös terve volt az elhunyt tévéssel.

„Önök kérték – Örök érték. Ildikó, nem így terveztük a tavaszt, a megszokott irodalmi gáláinkat, a pillanatokat, amelyekben a szakma teljes ismerete és az emberi lélek szépségei voltak. Tanítottál, terelgettél, partner voltál. Isten Veled, vidd az Örök értéked odaátra is” – búcsúzott a Facebookon Takács Bence.