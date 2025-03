Maratoni koncertre készülhetnek a Depeche Mode-rajongók

Az 1980 óta létező, két alapító taggal, Martin Gore-ral és Dave Gahannel ma is aktív, ikonikus Depeche Mode-tól többek között olyan világhírű dalok hangzanak el az MVM Dome-ban, mint az Enjoy the Silence, a Wrong, a Strangelove vagy a Walking in My Shoes. A színpadon ötvenfős szimfonikus zenekar és a negyvenöt fős Magyar Nemzeti Férfikar is közreműködik.