John Malkovich visszatér Kismartonba, az Esterházy-kastélyba

Rico Gulda, az Esterházy Alapítványok új főintendánsa tartotta a sajtótájékoztató a két fesztivál, a Keys to heaven és a Herbstgold művészeti vezetőivel, Maria Radutu zongora- és Julian Rachlin hegedűművészekkel együtt. Rico Gulda az alapítvány zenei programjának általános irányításáért felel március óta. A főintendáns beszélt a 2026-os év első igazi zenei csemegének ígérkező programjáról, a Berlini Filharmonikusok hagyományosan minden év május 1-jén megrendezett Európa-koncertjéről, amelynek jövőre az Esterházy-kastély Haydn Terme ad otthont. A koncerten Kirill Petrenko karmesterrel és Gautier Capuçon csellóművész közreműködésével Sztravinszkij, Csajkovszkij, Beethoven és Haydn művei szólalnak meg.

A Berlini Filharmonikusok hagyományos Európa-koncertjének 2026-ban a kismartoni Esterházy-kastély ad otthont Fotó: Esterházy Alapítvány

Az Esterházy Alapítványok 2025/26-os zenei évadának eseményei

– mondta Rico Gulda, hozzátéve: ez a milliós televíziós és internetes nézőszámot elérő nagy renoméjú esemény is jelzi, hogy az Esterházy Alapítványok munkáját nemzetközileg is jegyzik, és az esemény az elmúlt évtizedekben végzett kiváló munkájuk jutalma is egyben.

Joseph Haydn egykori munkahelye, a kismartoni Esterházy-kastély két nagyszabású zenei fesztiválnak is otthont ad idén. Az egyik a Maria Radutu zongoraművész művészeti irányítása alatt álló Keys to Heaven zongorafesztivál, amelyet május 23. és 25. között rendeznek meg.

A zongoraművész elmondta, hogy a kilenc koncert interaktív és innovatív formában kínál új, izgalmas zenei élményeket, a klasszikus zongorarepertoár más-más zenei műfajokkal, például a poppal, a soullal, a jazzel, a balett- és filmzenével folytat majd párbeszédet.

A másik fesztivál a Julian Rachlin hegedűművész vezetése alatt álló Herbstgold, amelyet szeptember 10. és 21. között tartanak meg.

Ezen a fesztiválon kétszer is fellép Schiff András zongoraművész: szeptember 10-én az Európai Kamarazenekarral, szeptember 14-én pedig Julian Rachlin hegedűművésszel. Visszatér John Malkovich amerikai színész, aki Anastasya Terenkova zongoraművésszel Robert Bolano chilei költő, novellista műveit adja elő. A BBC Philharmonic Orchestra szeptember 12-én először lép fel Kismartonban. Az eseményeken Julian Rachlin nemcsak szólistaként, karmesterként is közreműködik majd, így szeptember 13-án vezényli mások mellett a holland sztárhegedűst, Janine Jansent és az Európai Kamarazenekart.

A classic.Esterházy elnevezésű koncertsorozat – amelynek művészeti igazgatója Andreas Richter – repertoárja a nagyzenekari koncertektől a kamarazenéig ível egész éven át. Nemzetközileg elismert művészek lépnek fel, mint Sir Antonio Pappano karmester, az Európai Kamarazenekar és a világszerte ünnepelt szoprán, Kate Lindsey.

Elhangzott, amiről korábban már a Magyar Nemzetben is beszámoltunk, hogy a Szentmargitbányai Kőfejtőben idén nyáron először visznek színre Wagner-operát, A bolygó hollandit. A bécsi rendező, Philipp M. Krenn a díszlettervező kollégájával, Momme Hinrichsszel az elátkozott tengerész történetét bemutató produkciójukban hullámzó, korbácsoló tengerré változtatják a kőfejtőt, amelyen egy kísérteties hajót is megjelenítenek. A Wagner-operák tapasztalt és feltörekvő fiatal előadóiból álló nemzetközi együttesét Patrick Lange karmester dirigálja majd.