Harminc évet vártunk erre az új magyar filmre

A Békési Miksa forgatókönyvéből születő alkotás két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik az 1970-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak hamarosan azonban olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

Lakodalmi jelenet felvétele a Magyar menyegző című játékfilm forgatásának sajtónapján a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Magyar menyegző

A Magyar menyegző című filmmel a nézők a mai világból - fiatal színészek segítségével - belecsöppenhetnek az 1970-es évek elejének kalotaszegi világába, amelynek ma már csak a nyomai maradtak meg - hangsúlyozta Káel Csaba, a film rendezője a szentendrei Skanzenben zajló forgatáson tartott sajtótájékoztatón pénteken. Hozzátette: a film egy olyan korszakot ölel át, amely a táncházmozgalom nyitánya.

Káel Csaba kiemelte: Kalotaszeg lenyűgöző kultúrával rendelkezik, és a lakodalom a legnagyobb ünnepe volt az ottani közösségnek.

A filmben játszódó esküvőn ez a kultúra viseletekben, népszokásokban, zenében és a táncban jelenik majd meg - mutatott rá. Megjegyezte, hogy ezt a kultúrát, amely elképesztő művészeti értéket hordoz magában, az 1980-as években még élő formájában lehetett élvezni, ma már egyre nehezebb, és ennek a lényegét próbálják átadni a filmen keresztül.

Kovács Tamás színész a Magyar menyegző című játékfilm forgatásán. Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A Magyar menyegzőben közreműködik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Nép Együttes, a koreográfiákat kalotaszegi zenékre mutatják be, de bevontak olyan erdélyi zenészeket is, akik még jobban hitelesítik a folyamatot - hangsúlyozta a rendező, kiemelve: Pál István Szalonna úgy szerkesztette össze a dalokat, hogy zenei dramaturgiai íve is van a filmnek.

Lajos Tamás producer, vezető operatőr a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a film Korniss Péter fotográfus, fotóriporter szellemét és vizuális munkásságát is megidézi. A képek által próbálnak olyan atmoszférát teremteni, amely a Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas magyar fotográfus autentikus világát hozza elő. A producer kiemelte: közel 30 év után valósul meg az az álom, hogy néptáncot bemutató filmet készítsenek.

Zsuráfszky Zoltán vezető koreográfus szerint olyan táncfilm még nem született, amely eredetiségében mutatja be ezt az archív, évtizedeken át gyűjtött anyagot. "Szeretnénk átadni az embereknek, hogy milyen élmény belecsöppeni egy kalotaszegi mulatságba, milyen élmény látni azt, hogy mekkora elánnal táncolják azt a hagyományt, amit az ott élők megőriztek "- hangsúlyozta, hozzátéve: átadják azt az élményt, amelyet maguk is átéltek az 1980-as évek elején.

A zenés, táncos játékfilm főszerepeit Kovács Tamás, Kövesi Zsombor és Törőcsik Franciska alakítják. A további szerepekben Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás és Znamenák István lesz látható. A filmben megjelennek a táncházmozgalom olyan legendás képviselői, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó Fecske, valamint a Muzsikás Együttes.

Pál István Szalonna, a kalotaszegi anyag szerkesztője szerint a Kárpát-medencében a közösséget csak az ember tudja megtartani. A muzsikusok között olyan nagy zenészgenerációk tagjai vannak, amelyek az elmúlt többszáz évben Kalotaszegen szolgálták az embereket és végigmuzsikálták az életüket. Ismertetése szerint Kalotaszegen minden egyes régiónak egy-egy család vitte a muzsikáját. Erre a gazdag hagyományra méltán lehetünk büszkék - hangsúlyozta.