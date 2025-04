A Hunyadi-sorozat sikere a Szépművészeti Múzeumot is elérte

Az MS mester és kora című kiállítás csaknem száz műalkotás – festmények, rajzok, makettek, ötvösművek és korabeli dokumentumok – segítségével ad átfogó képet a mester munkásságáról, a stílusát meghatározó régiókról, illetve a korról, amelyben alkotott. MS mester személye mégis ködbe burkolózik, s a kiállítás legizgalmasabb aspektusa is az, hogy fél évezreddel később milyen lehetőségek mutatkoznak a történészek és művészettörténészek, restau­rátorok számára a rejtély felfedésére. A Szépművészeti Múzeum tárlata pont az információhiány miatt válik sokkal elevenebbé a hasonló kiállításokhoz képest, ahol a művészet egy megkövült, felcímkézett és vitrinben őrzött, lepecsételt művek katalógusának hathat. A szemünk előtt rajzolódik ki, ahogy a mestert övező nagyfokú bizonytalanság kutatásról kutatásra (és néha a szerencsés véletlenek folytán) fokozatosan tisztázódik. A kutatások nem zárultak le, s feltehetően nem is fognak soha.

A Szent Katalin-templom egykori főoltárából fennmaradt hét táblaképet most először sikerült egy helyen bemutatni (Fotó: Kurucz Árpád)

MS mester és kora a Szépművészeti Múzeumban

A közelmúltban is számos új festményt és rajzot sikerült azonosítani, amelyek a művészhez vagy műhelyéhez köthetők, ezeket alaposan elemezték a kutatók, amiről a falfeliratok is részletesen beszámolnak, így az MS mesterrel kapcsolatba hozható alkotások száma nagyon rövid idő alatt csaknem megháromszorozódott.

A tárlatban külön figyelmet kap a művész kapcsolatának feltérképezése Albrecht Dürerrel: a magyar származású reneszánsz festő több alkotását is kiállították. Érdemes elidőzni Paul Vinck és Anna Heckl epitáfiumánál is, amelyek formai különbségeik ellenére MS mester stílusjegyeit viselik: e munkák alapján úgy tűnik, hogy a mester műhelye az 1500-as évek elején már Bécsben működött, és innen látta el megrendeléseit, köztük a selmecbányai oltár elkészítését is.

Ez utóbbi szolgál a tárlat központi elemeként, a kiállításon egy monumentális installáció révén kel új életre a szárnyas oltár, ezzel párhuzamosan pedig – a máskülönben keveset taglalt – bányavárosok világát is alkalmunk nyílik jobban megismerni.

A Szent Katalin-templom egykori főoltárából fennmaradt hét táblaképet (a nyolcadik továbbra sem került elő) most először sikerült egy helyen bemutatni. A festmények csak a 20. század elején kerültek elő különböző helyekről – például a leghíresebb MS-festmény, a Vizitáció a tópataki plébánia padlásáról, míg a Jézus születése a hontszentantali templomból.

A hét festmény csak a 20. század elején kerültek elő különböző helyekről (Fotó: Kurucz Árpád)

Az első terem fókuszában azonban még nem az alkotó áll, hanem a 15–16. század fordulójának ellentmondásos megítélésű, Jagelló-kori Magyar Királysága, amely egyszerre jelöli a középkori Magyarország utolsó virágkorát, és a mohácsi vereséggel kezdődő hanyatlás időszakát is. Véletlen egybeesés ugyan, de a terem különösen aktuálisnak hat, hiszen az elmúlt hetekben a Hunyadi-sorozat jelentősen meghatározta a közbeszédet, és nézők ezreit ösztökélte a korról való gondolkodásra, a történelemmel kapcsolatos otthoni kutatásokra, és a történelmi tények megismerésére, illetve átértékelésére.

Az MS mester és kora tehát legalább annyira szól a történelemkutatás és a művészettörténet romantikájáról, mint magáról az alkotóról.

Ezt a kiállítás zárórésze nyomatékosítja különösen: itt igazi műhelytitkokra bukkanhat az egyszeri látogató, a festmények készítéstechnikai és anyaghasználati elemzésének módjáról nyújt egy olyan átfogó képet, ami engem csodálattal töltött el, de egy nálam fiatalabb, kel­lően érdeklődő és a tudományra, művészetre nyitott látogatót akár könnyen arra sarkallhat, hogy maga is restaurátornak, kutatónak vagy akár történésznek álljon.