Példaértékű balatoni épületek az Év balatoni háza pályázaton

A hegy lábánál, Badacsony turisztikai központjában nehéz nem észrevenni a Hableány felújított épületét, faltól falig érő üvegablakaival. A Hableány az 1800-as évek vége óta étterem és találkozóhely. A 2019-ben felújított ikonikus épület a Laposa-birtok központjaként nyílt meg újra és lett 2020-ban az Év balatoni háza díjazottja. Laposa Bence borász, a birtok ügyvezető-tulajdonosa elmondta, hogy a borászati építészet egy külön kategória, amely sok esetben meghatározó építészeti minőséget képvisel a borászatoknál.

A Hableány modern épülete az Év balatoni háza pályázat korábbi díjazottja. Fotó: Facebook

Az Év balatoni háza építészeti díj

A Hableány épülete a késő modern építészeti stílus jegyében született egykor, ez a mai minimalista stílustól nem áll messze. E kettő ötvözése és a tartálytér vizuális megjelenítése a látképben adja a Hableány különlegességét. Szinte karnyújtásnyira készülnek a borok a látványborászatban, ahol a borkészítés fázisait is megismerhetik a vendégek. – Büszkék vagyunk arra, hogy Badacsony egyik ikonikus épületből modern birtokközpont és technológiai üzem épült – hangsúlyozta a borász.

Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke, Vonyarcvashegy polgármestere megosztotta velünk, amit a szüleitől tanult valaha: „A Balatonon élni nem érdem, hanem adomány.” Ez a szemlélet kíséri útján, és az Év balatoni háza pályázat esetében is ezt emelte ki:

Az értékteremtés nagyon fontos: hogyan tudjuk a hagyományainkat úgy megtartani, akár egy régi épület felújításánál, akár egy új építésénél, hogy megfelelően illeszkedjen abba a miliőbe, ahol található. Példát is tudunk ezzel mutatni, hiszen a balatoni építkezések sokszor szúrtak szemet azzal, hogy nem illenek a környezetbe

– hangsúlyozta az elnök. A pályázatra olyan épületekkel lehetett jelentkezni, amelyek a kiemelt üdülőkörzetben helyezkednek el, és 2014. december 1. után kerültek használatba. A bírálóbizottságban a Magyar Építészkamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három érintett vármegye építészkamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség képviselője kapott helyet. A bizottság elnöke Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára volt. A pályázat lebonyolítását az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatta.

A Hatablak építésénél máshonnan elbontott, újrahasznosított anyagot is felhasználtak. Fotó: Év balatoni háza pályázat

Fabacsovics Zoltán térségi főmérnök, az Év balatoni háza pályázat megálmodója lapunknak elmondta, hogy a pályázattal az a cél, hogy minél több olyan épületet ismertessenek meg a Balatonnál, amelyek példaértékűek lehetnek.

– A mostani pályázatnál is teljesült ez, hiszen nem a mennyiség, hanem a minőség versenyzett. Tizenegy épületet látogattunk meg a helyszínen, ebből nyolcat díjaztunk. Négyet a bírálóbizottság díjazott, négy pedig különdíjban részesült. Fődíjas a Kiskastély Római Katolikus Óvoda Keszthelyen, díjazott lett az Esterházy-kastély Látogatóközpont Balatonfüreden, egy zánkai és egy révfülöpi lakóház.

A Balatoni Szövetség különdíját kapta a Hatablak Köveskálon, amit egy hajdani postaépületből alakítottak ki. Ez egyszerre kortárs galéria, szálláshely és egy család otthona. Különdíjas lett a Hotel Petit Bois Balatonfüreden, a Somogytúri major és a Szűcs-ház Vonyarcvashegyen – ismertette Fabacsovics Zoltán, majd az értékelés néhány szempontját is megosztotta velünk: – A külső az összbenyomás esetében számít, de szempont az építőanyag kiválasztása is. A Hatablak építésénél például máshonnan elbontott, újrahasznosított anyagot is felhasználtak, ezzel csökkentették a környezeti terhelést.

Az is számít az értékelésnél, ha valamilyen balatoni tájra jellemző sajátosság érződik az épületen, legyen az a külső homlokzati színezés, vagy anyaghasználat

– foglalta össze a térségi főmérnök.