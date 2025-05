Rosalia Borpiknik, a nyárindító óriás piknik Budapest szívében

Budapest zöld szíve újra dobban a borok szerelmeseinek tökéletes nyárindító bulija alkalmából, ahol a főszerepbe a rosék, habzók, gyöngyözők és a pezsgők mellett a finom ételek kerülnek.

A Rosalia Borpiknik pezsgő hangulatát élő zene, izgalmas programok, gasztrokalandok és hajnalig tartó szabadtéri buli koronázza meg – pont úgy, ahogy egy igazi nyár kezdődni szokott.

Forrás: Rosalia Borpiknik

A jól ismert borászok mellett idén több új izgalmas szereplő is csatlakozik a Rosalia kiállítóihoz friss borokkal vagy épp buborékos finomságokkal.

Érkezik Etyekről, Magyarország legjelentősebb pezsgőtermő vidékéről az Optimus Winery, egy kis családi vállalkozás, akik saját örömükre kezdtek tradicionális pezsgőt készíteni, amit a fesztiválozók örömére a Rosalián is bemutatnak. Folytatva a buborékos sort, jön a Prosecco Shop, ahol szintén a pezsgésé a főszerep. A buborékok rajongói itt kedvükre válogathatnak az exkluzív hazai és külföldi kínálatból egyaránt. A Champagne for You elhozza az igazi francia eleganciát, a könnyed és kifinomult stílust az általuk forgalmazott híres pezsgőházak prémium termékeivel.

Magyarország legdélibb lankáiról, a Pécsi és a Villányi borvidék mediterrániumából érkezik a KOVACSHARMAT Pincészet és a Mikeházi Pincészet friss rosé- és üde fehérboraikkal. A hazai borvidékek térképén észak felé haladva Szekszárdról jön egy újabb fiatal, első generációs borászat, a Nyikos Pincészet. A Rosalián való első részvételük célja, hogy a borkedvelő közönség szélesebb köre is megismerje, megtalálja és megkedvelje boraikat.

A Tibor Családi Szőlőbirtok egyenesen Tokaj-Hegyalja szívéből hozza el a borvidék unikális karakterét. Tokaj klasszikus szőlőfajtáival, a sárgamuskotállyal, hárslevelűvel és furminttal igyekeznek kihasználni a fajtákban rejlő lehetőségeket.

A klasszikus értelemben vett borsorból kissé kilóg, de éppen ettől lesz a Rosalia üdítő színfoltja a Lajos-Király Manufaktúra. Kézműves termékeiket kizárólag a legzamatosabb ribizliből frissen, gyümölcsaromákban gazdagra készítik.

Az ízelítőt látva bőven akad felfedeznivaló az idei Rosalián is, nincs más hátra, mint készíteni az ízlelőbimbóinkat, nyitni a világ és az újdonságok felé, és egy nagyot lubickolni a legfinomabb ízek tengerében.

Forrás: Rosalia Borpiknik

Ínyenc kalandok a Rosalián

Egyetlen kiterített plédről sem hiányozhat egy pohár bor és a hozzá illő trendi gasztronómiai fogás sem a borpikniken. A hagyományos, prémium street food kínálaton túl mindig akad valami izgalmas újdonság, amit érdemes kipróbálni.

A gasztronómiai sort a Raclette by Lili nyitja lágyan olvadozó, francia alpesi sajtkülönlegességével, mely a helyben sütött, ropogós bagettet különböző prémium feltétekkel öleli körbe. Őt követi a szintén prémium minőségű, hazai alapanyagokkal és balatonfenyvesi ANGUS marhahúspogácsával megpakolt, szaftos Zing Burger. A halas finomságokért a Nemo Fish & Chips & Seafood Truck standját kell felkeresni, ahol ropogós bundába bújtatott vajpuha tengeri herkentyűkért, fish & chipsért, tintahalkarikákért és királyrákért lehet sorba állni.

A klasszikus fesztiválkonyha képviseletében az Országkonyha hozza el a legütősebb lepényeket, frissensülteket és lángosokat, amelyek mellé mindenki garantáltan megtalálja a saját ízlésének megfelelő harapnivalóját kedvenc bora mellé. Az autentikus olasz konyha élményről a Pizza ME gondoskodik 100%-ban minőségi alapanyagokból készített szuperkönnyű, friss, ropogós pizzaszeleteivel.

A hamisítatlan barbecue-élményt a Smokey Monkies BBQ hozza az egyenesen Texasból érkezett technológiai tudást és hagyományokat alapul véve. Az adagok is az amerikai életérzést tükrözik, táljaik legalább negyed kiló sült húst tartalmaznak változatos szószokkal és köretekkel megspékelve.

A balkáni ízek kedvelőinek jó hír, hogy a Csevapivo étterem autentikus délszláv ételekkel és vendéglátással örvendezteti meg a látogatókat. Mindenki szereti a tengerparti nyaralásból már jól ismert csevapot és pljeskavicát, melyek idén először a Rosalián is felidézik a horvátországi üdülés jóllakott emlékeit. A magyaros ízekért, a hagyományos receptúra szerint készített ínyenc kolbászválogatásokért, pácolt, füstölt szalonnáért a Dr. Ignácz Kolbász Manufaktúra standjához kell ellátogatni.

Az édességek kedvelői is készíthetik az ízlelőbimbóikat, hiszen kezdésnek érkezik a Waffle Dog a buborékgofrival, a hagyományos belga gofrival és a saját készítésű milkshake-kreációjukkal. A desszertsort a Bolka Desszert Butik folytatja, pavilonjukban nyárra hangolt hűvös falatokkal várják a habzóborból, friss rozéból, bodzavirágból, bogyós gyümölcsökből készült jégkrém-különlegességek iránt érdeklődőket, azonban a csokoládés finomságok, a helyben sült pogácsák és ropogtatnivalók is kitűnő kísérői lehetnek egy pohár bornak.

A gyerekeket pedig a helyben sütött, pihe-puha, de egyben ropogós édesség, a Vitéz Kürtős faszénparázson sült, különleges ízesítésű kürtős kalácsai várják.

Forrás: Rosalia Borpiknik

Új köntösben a Rosalia borospoharak

A Rosalia fesztiválpoharak idén is új ruhában pompáznak. A friss pohárkollekcióban feltűnik egyjóga pózban feszítő francia bulldog, és közkívánatra visszatér a nagy kedvenc is: a kis herceg. A németországi Stölzle-Lauschitz üveggyárban készült, kiváló minőségű, egyedi szépségeket a borozásra teremtették. A gyönyörű poharak egész évben jó szolgálatot tesznek a borozós pillanatokban, ha azonban mégis tele a vitrin a korábbi kedvencekkel, lesz lehetőség pohárbérlésre is.

Testnek mozgás, léleknek egy pohárnyi öröm

A Rosalia egy igazán különleges élménnyel várja a teljes testi-lelki feltöltődésre vágyókat. A borjóga az egyik legtrendibb fitneszőrület, ami egyszerre ellazít, felfrissít és mosolyt csal az arcokra. Ez a mozgásforma nem más, mint a kreatív fúziója a jógának és a borkóstolásnak. A koncepció egyszerű: mialatt a test könnyed mozdulatokkal, kecsesen egyensúlyoz egy pohár borral a kézben, addig egy korty borral jutalmazva megszületik a tökéletes testi-lelki harmónia. A borjóga igazi feltöltődés barátnőknek, pároknak, kezdőknek és tapasztalt jógázóknak is, mert itt a hangsúly nem a tökéletesen kitartott ászanákon van, hanem a pillanat örömén.

A Soulty Yoga oktatójának vezetésével induló 60 perces borjógaórák a Rosalián szombaton és vasárnap nyitás előtt fél órával kezdődnek. A részvétel ingyenes, de a regisztrációhoz rendelkezni kell egy idei, online megvásárolt Deluxe csomaggal. A helyszínen egy kölcsön-borospohár a bele való friss és üde roséval, ásványvíz és igény esetén egy jógaszőnyeg várja az érdeklődőket.

A borjóga után már nem marad más, mint a kisimult arcok, az emelkedett hangulat, és irány tovább élvezni a Rosaliát egész nap.

Bárki szavazhat a Liget Bora díjról

A döntés most is a fesztiválozók kezében van, mert idén is a látogatók szavazatai alapján választják ki a Liget Bora győztesét. A mezőny résztvevői között akad könnyed gyümölcsös és elegánsan buborékos, melyek mindegyike a kitüntető címért verseng.

A feladat egyszerű: minél több, a versenyben induló bor kóstolása, a három személyes kedvenc kiválasztása és ezek rangsorolása. A szavazatokat a helyszínen sétáló hostessek gyűjtik be, akik a leadott voksokért cserébe mennyei Bolka Bonbon meglepetésben részesítik a szavazókat.

Forrás: Rosalia Borpiknik

A Rosalia színpad műsora

A Borpiknik hangulatát finomra hangolt dallamok teszik izgalmassá, amitől még kellemesebbek lesznek a borozós, beszélgetős pillanatok. Délutánonként élő zenés koncertekkel indul a zenei műsor a Rosalia színpadán, ami éjszakába nyúló, hatalmas szabadtéri bulivá kerekedik.

május 29., csütörtök

16:30 Hász Eszter Trió

17:00 SaxoDj

20:30 DJ Lleo

22:00 Chill PULP Open Air

május 30., péntek

16:00 Kodachrome

18:30 Dirty Slippers

20:00 DJ BakaSzabi

22:00 Big Open Air Party Vol 1.

június 31., szombat

12:30 DJ Gump

15:00 Kispárna Mesezenekar – Mandula világgá megy

17:00 Boheme Acoustic

19:00 Retro Mánia DJ

21:00 Big Open Air Party Vol 2.

június 1., vasárnap

13:00 Bohéme Acoustic

16:00 Paár Julcsi – Kerekerdő családi mesekoncert

17:30 Balkán Popup

A Rosalia Lounge szigetén mindig történik valami

A nyárindító óriás kerti parti legpezsgőbb pontja a Rosalia Lounge sátor lesz, ahol a Le Troquet standja által kínált francia ízvilágú falatokat, francia borokat és pezsgőket lehet vásárolni. A Rosalia Lounge területén kialakított chill zónában nagyobb társaságoknak is lehetősége nyílik megpihenni, elmerülni a borkóstolásban és megélni az igazi fesztiválhangulatot. Nappal a koncerteké lesz a főszerep, amit csak egy-egy pop up borkostoló vagy angol nyelvű masterclass szakít félbe, estétől pedig DJ-k pörgetik fel a ritmust, és indul a hajnalig tartó fergeteges parti. A Rosalia Lounge területére való belépés ingyenes és a borkóstolókon való részvétel is díjtalan, azonban nem árt időben érkeznie annak, aki biztosan nem akar lemaradni egyetlen izgalmas történetről és pohár borról sem.

Naplemente után a színpadon a nyári éjszakák semmivel sem összetéveszthető PULP rendezvénysorozat pörgős ritmusaira perdül táncra a partyra éhező bulizók serege. Az open-air partyk elektronikus stílusú zenéiről hazai és külföldi lemezlovasokból álló line up gondoskodik. Az esték során fellép többek között Falcao (LavaLava), Dániel Móritz, Szilvia Szimon és Florentin Mochet (Pulp).

Forrás: Rosalia Borpiknik

Játékos alkotás öröme a Kreatív Kuckóban

Érdemes lesz bepakolni a legnagyobb plédet és kivinni a ligetbe a család apraja-nagyját, mert amíg a felnőttek boroznak, addig a gyerekeket játékos programok várják a Kreatív Kuckóban szombaton és vasárnap nyitástól egészen szürkületig.

Minden évben szorgos gyereksereg kacagásától hangos a Rosalia legaranyosabb sátra, ahol szebbnél szebb apró emléktárgyak és kedves ajándékok készülnek. A dolgos kezecskék idén is parányi kincseket, ékszereket készíthetnek és csecsebecséket gyárthatnak fából, papírból és egyéb érdekes anyagokból. Az ügyesebbek egy egész állatkertet benépesíthetnek vagy új állatfajokat teremthetnek zseníliadrótból készült figuráikkal.

Az apró szélcsengők gyártása igazi műhelymunka lesz, amely otthon is hangulatossá varázsolja a gyerekszobát vagy akár a verandát és felidézi a nyár emlékeit. Borpiknik lévén nem hiányozhat a parafa dugó sem a Kreatív Kuckó tárházából. Az újrahasznosítás jegyében a dugók új életre kelnek vidám játékok, fenntartható alapanyagból készült emléktárgyak formájában.

A művészhajlamú apróságok gitárt fabrikálhatnak, szőlővesszőből készült képkeretet fonhatnak legújabb festményük számára, vagy igazi tarisznyát készíthetnek, a kicsik pedig megannyi festhető gipszminta közül választhatnak.

És mi az, ami minden gyereket igazi fesztiválozóvá varázsol? Természetesen a gyönyörű pillangós, tündéres, állatos és szuperhősös arcfestés és az izgalmas csillámtetoválások, melyek idén sem hiányozhatnak a Rosaliáról. A zenebarát csemeték örömére szombaton a Kispárna Mesezenekar hozza el a Mandula világgá megy történetét megzenésítve, vasárnap Paár Julcsi Kerekerdő családi mesekoncertjével fogja a Rosalia színpadáról táncra perdíteni a vidám gyereksereget.

Kutyával az élet – szeretet, játék, kaland

Aki teheti, idén is hozza magával bolyhos házikedvencét, hiszen szombaton és vasárnap a Jókutya Kutyaiskola szuper foglalkozásokkal, tréningekkel, látványos bemutatókkal és Dog Dancing produkcióval készül. A négylábúval érkező vendégek belekóstolhatnak a Hoopers rejtelmeibe tréner segítségével és részt vehetnek a helyben maradási versenyben. A kitartó kutyusok elsajátíthatnak néhány új vezényszót és elleshetnek pár szemrevaló trükköt is a bemutatóról.

A legkisebb kutyatappancs rajongói kipróbálhatják magukat kutyasétáltatás közben, simogathatják, szeretgethetik a kutyaiskola barátságos nebulóit, sőt egy hőn áhított vágyuk is teljesülhet egy aranyos házikedvenc örökbefogadásával.

Pohárbérlés a jótékonyság jegyében

Aki nem szeretne idén szuper grafikával ellátott poharat vásárolni a Rosalián, mert már így is tele van a konyhaszekrénye szebbnél szebb emlékeket idéző fesztiválpoharakkal, az idén is igénybe veheti a Rosalia pohárbérlés szolgáltatását a helyszínen.

És itt jöjjön egy kis csavar:

A legjobb forgatókönyv, ami egy bérelt pohárral történhet, hogy nem viszik vissza, mert gazdája mégis beleszeretett, vagy hazafelé vette észre, hogy véletlenül a kezében maradt, esetleg szándékosan vitte magával, mert kedve támadt jótékonykodni. Hogy miért? A vissza nem váltott poharakból benn ragadt pénzt idén két segítő szervezet, az Agenor Civil Állatvédő Egyesület és az Aktív Siómenti Egyesület kapja, akik azon fáradoznak, hogy minél több kóbor vagy menhelyen élő állat gazdira leljen, orvosi ellátásban részesüljön, megkapja a szükséges védőoltását, ételhez és puha fekhelyhez jusson, megtanuljon néhány fontos parancsot vagy épp egy kutyakozmetikus vegye kezelésbe rakoncátlan, kócos bundáját. A Rosalián hagyott kauciókért cserébe mindenki kap egy képzeletbeli hatalmas pacsit vagy puszit egy hálás kutyustól.

Forrás: Rosalia Borpiknik

Ismerős látvány a borospalackokon csillogó éremmatrica

Valószínűleg már minden rutinos borfogyasztó találkozott az üzletek polcain olyan kiemelt borokkal, amelyek magukon viselik a rangos borversenyeken szerzett díjakat, elismeréseket. A VinAgora Nemzetközi Borversenyen érmet nyert borokon szintén megtalálható ez a csillogó plecsni, az érmeket jelentő makaron. A Rosalia Borpiknik egyik különleges színfoltja idén is a VinAgora stand, ahol a kíváncsi borkedvelők felfedezhetik a borverseny rejtett kincseit. A Deluxe pohárcsomagot vásárlók meg is kóstolhatnak egy versenybort, miközben szakavatott fiatalok mesélnek a borverseny kulisszatitkairól.

Idén 26. alkalommal került sor a VinAgora versenyborainak bírálatára a nemzetközi szakértő zsűri által. Az idei versenyre nevezett 931 hazai és külföldi minta jól reprezentálja a borfogyasztás trendjeit, melyekbe bárki bepillantást nyerhet, ha a VinAgora standra látogat. A borverseny eredményei már elérhetőek a www.vinagora.hu honlapon. Érdemes átböngészni a nyertes borok listáját, hiszen a szemfüles vendégek igazi VinAgora-kincsekre bukkanhatnak a Rosalia boros kiállítóinál is.

Bővül a szakmai programok palettája

A VinAgora borverseny idén új programelemmel bővült, melynek köszönhetően két nagyszerű szőlőfajta boraival ismerkedhetnek meg a fesztiválozók. A Fajta Fókusz névre keresztelt, egész éves program keretében a Rosalián is feltűnnek a kiemelt fajtákból készült borok. A fesztivál borkulturális programját színesítve különleges pop up kóstolók formájában ismerkedhetnek meg a látogatók a Duna menti országok sokoldalú kékfrankosával és a hihetetlen népszerűségnek örvendő sauvignon blanc szőlőfajtából készített borokkal. A két fajta titkairól a Rosalián kiállító borászok rántják le a leplet rövid, ám annál izgalmasabb történeteiken keresztül. Szó lesz a kékfrankos fajtakarakteréről, feldolgozásáról, a sauvignon blanc szüreti időpontjának megválasztásáról, érdekességeiről, mindez az előadó borászok saját tételeinek kóstoltatásával.

Forrás: Rosalia Borpiknik

Plédre terített Brunch a szabadban

A Rosalia zárónapja a gasztronómiai örömökről, a szabad levegőről és a jó társaságról szól. Induljon a vasárnap kényelmesen egy remekbe szabott, ínyencekre hangolt, hosszan elnyújtott piknikkel. A habzó-pezsgő-gyöngyöző borokhoz, friss rosékhoz és könnyed fehérekhez társított falatok teszik igazán különlegessé a Rosalia Brunch slow living életérzését. Annak, aki egy kis szabadtéri kényeztetésre vágyik, június 1-jén, vasárnap érdemes kicsit korábban kijönnie a Ligetbe, letelepedni egy árnyékos fa alá és élvezni, ahogy a lombok között átszűrődő napsütés megcsillan a finom pezsgővel tele poháron. Az élvezetek halmozásához már csak egy hozzá passzoló remekbe szabott gourmet fogás, a legkedvesebb barátok és hangulatos háttérzene hiányzik. A standokon kitűzött „Rosalia Brunch” feliratú zászlók 11 és 14 óra között lobognak a programban részt vevő kiállítóknál.

Fesztivál „glam” felsőfokon

A dm Szépségbusz egyik megállója idén is a Rosalia Borpiknik. Profi sminkes és fodrász várja a szépülni vágyókat, hogy sminket, frizurát és mosolyt varázsoljanak a megújulást kedvelők arcára. Mialatt a csodaszép makeup-ok készülnek, a sminkmester szépségápolási tanácsokkal és tippekkel látja el vendégeit. A kényeztetés mellett teljes kikapcsolódásban lehet része minden lánynak és anyának a busz előtti hangulatos lounge területen. Az legeredetibb fesztiválos sminkek a dm saját márkás termékeivel készülnek, és természetesen legkisebbek sem távozhatnak trendi csillámtetkó nélkül.

Érdemes előre készülni, és öt megunt, nem használt vagy lejárt kozmetikumot hozni, mert a hulladékgyűjtési programban részt vevőknek cserébe értékes ajándék üti a markát.

A Rosalia Borpiknik nyitva tartása:

Május 29., csütörtök 15:00–24:00 (Le Troquet – Rosalia Lounge 15:00 – 01:00)

Május 30.,péntek 15:00–24:00 (Le Troquet – Rosalia Lounge 15:00 – 01:00)

Május 31., szombat 11:00–24:00 (Le Troquet – Rosalia Lounge 15:00 – 01:00)

Június 1., vasárnap 11:00–20:00

Belépés: Mindenkit vár az ingyenesen látogatható Rosalia Borpiknik. Aki kóstolni szeretne, Rosalia logóval ellátott poharat vagy kényeztető Deluxe pohárcsomagot vásárolhat elővételben vagy a helyszínen, de ismét lesz lehetőség pohárbérlésre is. A rendezvény fizetőeszköze a készpénzzel és bankkártyával is feltölthető Festipay fesztiválkártya, de természetesen lehetőség van az egyérintéses MasterCard PayPass és VISA PayWave bankkártyával is fizetni.