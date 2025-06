Először lép fel a fővárosban az új generáció Metallicája, amely korábban a Halott Pénznek is beszólt

Szögegyenes metalcore-bandaként kezdték a pályájukat, aztán éppen akkor, amikor a műfaj a kétezres évek közepén hirtelen elképesztően népszerűvé vált, nem akartak úszni az árral, stílust váltottak és egyre inkább a klasszikus metál irányába indultak el. A 2005-ös City Of Evil című albumuk pedig még a szőrösszívű könnyűzenei kritikusok szerint is lapon említhető a Metallica vagy a Pantera klasszikusaival. El is kezdett villámgyorsan felfelé ívelni az Avenged Sevenfold karrierje, noha mindent megtettek azért, hogy ne így legyen. Nem foglalkoztak a zenei tévékkel és a rádiókkal, így a Seize The Day című kislemezük 6, az A Little Piece of Heaven 8 perc hosszú, ráadásul egyik sem szabályos szerkezetű, azaz biztosra mentek annak ügyében, hogy véletlenül se játsszák azokat rotációban a különböző adók.

Aztán mégis szerepet játszott a sikerükben az MTV áttételes módon, miután M. Shadows énekes és Synyster Gates gitáros közreműködött a Good Charlotte The River című slágerében, rengetegen még a pop-punk világából is felkapták a fejüket. És innen Magyarországról sokan nem is gondolták, mekkora szerepe van a könnyűzenében a videójátékoknak, de szintén milliókhoz jutottak el azáltal, hogy a Guitar Hero repertoárjába bekerült az egyik daluk.

Ugyanakkor hasonló hátszél nélküli is felfedezte volna őket a közönség a karizmatikus hangú énekes és a virtuóz hangszerjátékuknak köszönhetően; utóbbi szempontból a legnagyobb kincset a generációjának egyik legkiválóbb dobosa, The Rev jelentette, hozott is nem kis törést a banda életében, amikor a zenész 28 éves korában elhunyt. Azóta többen is megpróbálták betölteni a pozícióját, de tíz éve már stabilan Brooks Wackerman, a Bad Religion egykori tagja csempész punkos energiákat az együttesbe.

A kísérletezéssel azóta sem álltak le, ennek a kicsúcsosodását a legutóbbi Life Is But a Dream… című albumuk jelenti, amely nem kis vihart kavart, számos rajongó felocsúdott, hogy miért utálja őket a kedvenc bandájuk.

Ugyanis hét év szünet után egy olyan lemezzel jelentkeztek, ami teljesen eltér attól, amit korábban képviseltek, a hangzásviláguk leginkább a hetvenes évek pszichedelikus rockjára emlékezet, a dalok komplexek és szabálytanok, a korábbi vadságuk pedig csak nyomokban lelhető fel.

Mindez azonban nem törte meg a karrierjét, sőt: korábban is kiemelt névként szerepeltek a legnagyobb nemzetközi fesztiválokon is, az utóbbi években azonban már stabilan főfellépők mindenhol.

Miként headlinerek voltak az első és az eddigi egyetlen magyarországi fellépésükön, a VOLT fesztiválon is 2018-ban, ahol egyébként megmagyarázhatatlan szervezői döntésből a Halott Pénz játszott előttük. M. Shadows énekes meg is jegyezte a koncerten, hogy fogalma sem volt, mire számíthatnak a soproni közönségtől, miután a backstage-be elektronikus tánczene szűrődött be. Most nem lesz ilyen kellemetlenség, hiszen a Budapest Parkban az önmagában is rendkívül népszerű, hazánkban számtalan telt házas koncertet adott pop-punk sztárbanda, a Palaye Royale indítja az estét.

