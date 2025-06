Egzaktak és kristálytiszták – mondja Für Anikó az őt követő fiatal filmesekről

A hagyományokhoz híven Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, tizenöt helyszínen vetítik a hazai mozgóképes alkotások színe-javát, csaknem száz magyar filmet, köztük számos premiert. Természetesen a közelmúlt sikerfilmjei is helyet kaptak a színes programban. A fesztiválon idén ezek az alkotások versenyeznek 25 kategóriában a Magyar Mozgókép Díjakért. A Magyar Filmakadémia tagjainak jelölései alapján egyebek mellett a legjobb játékfilm, tévéfilm, egész estés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, kisjátékfilm, animáció, valamint a legjobb tévésorozatok kategóriákban adnak majd át elismeréseket.

Különleges vetítésen tekinthetik meg a Magyar Mozgókép Fesztiválon a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilmet. Fotó: Ember Márk Facebook-oldala



A díjakról szakmai zsűri dönt, a Svenk ezúttal Für Anikó Jászai Mari-díjas színművészt, érdemes művészt, a zsűri elnökét kérdezte a számára is különleges feladatról. Für Anikó úgy fogalmazott, hogy a zsűrizés komoly teher lehetne, de igyekszik az öröm oldaláról megélni a feladatot, nem pedig a rá nehezedő nyomásra koncentrálni. A művészi munkához hasonlóan itt is fontos számára a jelenlét és a kíváncsiság.

Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy legalább ebben a szegmensben egy kicsit lássam, hogy a nagyszerű kollégáim mit csinálnak. Hála Istennek ebben a státuszban nem egyedül kell döntenem. 0tt vannak a nagyszerű zsűritársak, és majd összedugjuk a fejünket és megpróbáljuk a legjobb döntést hozni

– mondta.

A művésznő számára a zsűrizés kivételes alkalom arra is, hogy bepótolja azt, amit a színházi elfoglaltságai miatt ritkán van ideje követni: a magyar filmes életet. Nemcsak érdeklődve, de elismeréssel is figyeli kollégái munkáit. Für Anikó az adásban mesél arról is, hogy csodálattal követi a fiatal generáció munkásságát.

– Annyira profik, tűpontosan tudják, mit akarnak, kockáról kockára, mindenki a saját státuszában a hangosítótól az operatőrig, a kameramantól az asszisztensig. Olyan szinten felkészültek, egzaktak és kristálytiszták, hogy nem szorulnak biztatásra, csak abból a szempontból, hogy ne adják föl, hiszen nagyszerű munkák kerülnek ki a fiatalok keze alól – emelte ki.

A MOZ.GO tavaly váltott nevet, idén pedig arculatában is megújul. A friss megjelenés mellé pedig nagyon tartalmas programot állítottak össze a szervezők. Négy napon át minden filmes műfajban kínálnak szórakoztató, izgalmas és figyelemre méltó alkotásokat, valamint érdekes kísérőprogramokat a közönség számára.

Rögtön a nyitófilm megteremti a fesztivál pezsgő hangulatát. A veszprémi Óváros téren a készítők jelenlétében vetítik le a rendszerváltás óta legnézettebb magyar filmet, a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés, romantikus vígjátékot. A Demjén Ferenc örökzöld slágerei köré szőtt film nemcsak amiatt példátlan, mert a bemutatója óta több mint 800 ezer nézőt csábított a nagyvászon elé, hanem mert az előadásokat sokszor igazi koncerthangulat kíséri a mozikban. A nézők teli torokból éneklik a dalokat a filmbeli sztárokkal, Törőcsik Franciskával, Ember Márkkal, Varga-Járó Sárával, Brasch Bencével, Márkus Lucával, Marics Petivel, Kovács Harmattal és Kirády Marcellel.

További kivételes filmélményeket még jócskán kínál az idei fesztivál. A közönség nagyvásznon láthatja például a tízrészes Hunyadi-sorozatot; a háromszoros olimpiai bajnok magyar férfi-vízilabdaválogatottról szóló új sorozatot, A nemzet aranyait, valamint olyan premierfilmeket, mint a Marék Veronika gyerekkönyve, a Laci és az oroszlán sikerét feldolgozó Kell egy oroszlán; a Neumann János életét felidéző A legpompásabb emberi elme; az első szerelem misztériumát kutató 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója; az 1335-ös cseh, lengyel és magyar uralkodó sorsfordító tárgyalását felelevenítő Királytalálkozó; a Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútjáról megemlékező Bartók nyomában, vagy az ökölvívó fiú és az influenszer lány kálváriáit kibontó One More Like.

Természetesen a közelmúlt sikerfilmjei és a klasszikus alkotások is helyet kaptak a színes programban. Látható lesz a MOZ.GO-n a Futni mentem, az Egy százalék indián, a Kálmán nap, a KIX, illetve a 100 éve született Makk Károlyra és Darvas Ivánra emlékezve a felújított Liliomfi, valamint a nemrég elhunyt Mécs Károly tiszteletére A kőszívű ember fiai is. A fesztivál vetítéseire jelképes, 500 forintos áron lehet majd mozijegyeket váltani.

A MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivál négy napja alatt a vetítések mellett rengeteg kísérőesemény várja a közönséget. A Made in Hungary program keretében sok érdekességet megtudhatnak a hazánkban forgatott hollywoodi és nemzetközi szuperprodukciókról, amelyek kiváló magyar szakemberek közreműködésével születtek meg. Az érdeklődők megnézhetik a száz éve született Makk Károlyról és Darvas Ivánról szóló kiállítást, részt vehetnek a Hunyadi-sorozat alapján készült könyv bemutatóján és számos további közönségtalálkozón. Mindezek mellett gasztronómiai programok, koncertek, filmszakmai beszélgetések várják Veszprémbe, Balatonfüredre és Balatonalmádiba a látogatókat tizenöt helyszínen, június 18. és 21. között.

A hagyományokhoz hűen a Magyar Filmakadémia életműdíjait is a MOZ.GO-n adják át. A rendezvény záróakkordjaként a Magyar Mozgókép Díjak ünnepélyes gálája június 21-én lesz a Balatonfüredi Kongresszusi Központban.

A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 12.30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés pedig vasárnap 7.30-tól látható.

Für Anikó Jászai Mari-díjas színművésszel, a MOZ.GO zsűrielnökével készült Svenk-interjút már most meg lehet nézni:

Borítókép: a MOZ.GO zsűritagjai (Forrás: MOZ.GO)