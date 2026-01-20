pannonhalmi főapátsági könyvtárhortobágyi tkenyérbogár fertőzés

Megmentették a kincset érő magyar könyvállományt

Véget vetettek a kenyérbogár-fertőzésnek.

2026. 01. 20.
Fotó: Krizsán Csaba
Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Hortobágyi T. Cirill főapát kedden sajtótájékoztatón ismertette, hogy a könyvtárat tavaly júniustól zárták be a mintegy százezer kötetet veszélyeztető kenyérbogár-fertőzés miatt. Kijelentette: 

a főapátsági könyvtárat megmentettük.

Azt mondta, hogy a rovarmentesítési eljárás mellett minden egyéb fertőzést is feltérképeztek és kezelés alá vettek, valamint a könyvtár teljes bútorzatát fertőtlenítették.

 

