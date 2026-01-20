Megmentették a kincset érő magyar könyvállományt

Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat.
Hortobágyi T. Cirill főapát kedden sajtótájékoztatón ismertette, hogy a könyvtárat tavaly júniustól zárták be a mintegy százezer kötetet veszélyeztető kenyérbogár-fertőzés miatt. Kijelentette:
a főapátsági könyvtárat megmentettük.
Azt mondta, hogy a rovarmentesítési eljárás mellett minden egyéb fertőzést is feltérképeztek és kezelés alá vettek, valamint a könyvtár teljes bútorzatát fertőtlenítették.
