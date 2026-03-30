Meghalt Nádasdy Ádám költő, műfordító

Meghalt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító és esszéista, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa.

A modern magyar nyelvészet iskolateremtő alakja, Dante Isteni színjátékának és Shakespeare drámáinak újító fordítója, a nyelv és a szabadság fáradhatatlan hirdetője 79 éves volt

Nádasdy Ádám 1947-ben Budapesten született Nádasdy Kálmán Kossuth-díjas magyar opera-, színházi és filmrendező, valamint Birkás Lilian operaénekesnő gyermekeként. 1970-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar angol–olasz szakán. Két évig volt gimnáziumi tanár, majd 1972-től 2018-ig az ELTE Bölcsészettudományi Kar angol nyelvészeti tanszékén tanított, 1997-től 2003-ig tanszékvezető; Széchenyi István-ösztöndíjas. Szakterülete az angol nyelvészet – különösen a hangtan –, illetve a nyelvtörténet és germanisztika, valamint a magyar hangtan volt.

Több kötetben jelentek meg versei. 1990-ben Déry Tibor-jutalommal, 1993-ban Robert Graves-díjjal, 2000-ben Füst Milán-díjjal tüntették ki. 2003-ban megkapta a Budapestért díjat. 2016-ban jelent meg Dante Isteni színjátékáról készített fordítása.