A kiugrott tiszás szerint Magyar Péterék újabb, energiapolitikai tervet akarnak eltitkolni

Meghalt Nádasdy Ádám költő, műfordító

Shakespeare drámáinak újító fordítója 79 éves volt.

2026. 03. 30. 7:45
Nádasdy Ádám Forrás: Wikipédia
Meghalt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító és esszéista, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa. 

A modern magyar nyelvészet iskolateremtő alakja, Dante Isteni színjátékának és Shakespeare drámáinak újító fordítója, a nyelv és a szabadság fáradhatatlan hirdetője 79 éves volt 

– közölte az Index.

Nádasdy Ádám 1947-ben Budapesten született Nádasdy Kálmán Kossuth-díjas magyar opera-, színházi és filmrendező, valamint Birkás Lilian operaénekesnő gyermekeként. 1970-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar angol–olasz szakán. Két évig volt gimnáziumi tanár, majd 1972-től 2018-ig az ELTE Bölcsészettudományi Kar angol nyelvészeti tanszékén tanított, 1997-től 2003-ig tanszékvezető; Széchenyi István-ösztöndíjas. Szakterülete az angol nyelvészet – különösen a hangtan –, illetve a nyelvtörténet és germanisztika, valamint a magyar hangtan volt.

Több kötetben jelentek meg versei. 1990-ben Déry Tibor-jutalommal, 1993-ban Robert Graves-díjjal, 2000-ben Füst Milán-díjjal tüntették ki. 2003-ban megkapta a Budapestért díjat. 2016-ban jelent meg Dante Isteni színjátékáról készített fordítása.

Kimaradni a világháborúból

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

