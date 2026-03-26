Magyar Postapapp lászlóbélyeg

Ritka bélyegre csaphatnak le a gyűjtők, Papp László 100. születésnapja előtt tiszteleg a Magyar Posta

Munkatársunktól
2026. 03. 26. 14:32
Papp Lászlót rettegték az amatőr és profi ellenfelei, gyerekek százai választották miatta az ökölvívást Fotó: Fortepan / Magyar Bálint Forrás: Wikipedia
A bélyeget ifj. Papp László, Kovács „Kokó” István, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke és Springer Miklós, a Magyar Posta logisztikai vezérigazgató-helyettese bocsátotta forgalomba a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen szervezett csütörtöki ünnepségen.

Papp László
A Papp László-bélyeg sokak gyűjteményének kedves darabja lesz (Forrás: Laczkó Anita)

100 éves Papp László

Papp László a sporttörténet első ökölvívója volt, aki három egymást követő olimpián – 1948-ban Londonban, 1952-ben Helsinkiben és 1956-ban Melbourne-ben – is aranyérmet nyert. Pályafutása során hét országos bajnoki címet és két amatőr Európa-bajnoki aranyat szerzett, miközben stílusa iskolát teremtett az ökölvívásban. Hosszú karrierje során soha nem szenvedett vereséget a profi ringben: 29 mérkőzéséből 27-et megnyert, kettőt döntetlennel zárt – idézték fel a közleményben.

A Laczkó Anita grafikusművész által tervezett bélyegen a sportoló portréja, nemzeti színekkel stilizált ringgrafika és mérkőzésjelenetek láthatók. Az első napi borítékon szintén az ökölvívó egész alakos képe jelenik meg, a bélyegzőn pedig egy ring és egy pár bokszcipő szerepel.

A 815 forint névértékű bélyeg 40 ezer példányban, a Pénzjegynyomda Zrt. kivitelezésében készült. Az alkalmi borítékokat a Pátria Nyomda gyártotta. A bélyeg már elérhető a Filapostán, a filatéliai szolgáltatóhelyeken, valamint a posta weboldalán.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
