Ritka bélyegre csaphatnak le a gyűjtők, Papp László 100. születésnapja előtt tiszteleg a Magyar Posta

A bélyeget ifj. Papp László, Kovács „Kokó” István, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke és Springer Miklós, a Magyar Posta logisztikai vezérigazgató-helyettese bocsátotta forgalomba a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen szervezett csütörtöki ünnepségen.

A Papp László-bélyeg sokak gyűjteményének kedves darabja lesz (Forrás: Laczkó Anita)

100 éves Papp László

Papp László a sporttörténet első ökölvívója volt, aki három egymást követő olimpián – 1948-ban Londonban, 1952-ben Helsinkiben és 1956-ban Melbourne-ben – is aranyérmet nyert. Pályafutása során hét országos bajnoki címet és két amatőr Európa-bajnoki aranyat szerzett, miközben stílusa iskolát teremtett az ökölvívásban. Hosszú karrierje során soha nem szenvedett vereséget a profi ringben: 29 mérkőzéséből 27-et megnyert, kettőt döntetlennel zárt – idézték fel a közleményben.

A Laczkó Anita grafikusművész által tervezett bélyegen a sportoló portréja, nemzeti színekkel stilizált ringgrafika és mérkőzésjelenetek láthatók. Az első napi borítékon szintén az ökölvívó egész alakos képe jelenik meg, a bélyegzőn pedig egy ring és egy pár bokszcipő szerepel.

A 815 forint névértékű bélyeg 40 ezer példányban, a Pénzjegynyomda Zrt. kivitelezésében készült. Az alkalmi borítékokat a Pátria Nyomda gyártotta. A bélyeg már elérhető a Filapostán, a filatéliai szolgáltatóhelyeken, valamint a posta weboldalán.