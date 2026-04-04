Világpremier után érkeztek Budapestre: kínai és etióp artistacsodák a Fővárosi Nagycirkusz húsvéti műsorában

Szombattól április 12-éig húsvéti előadással és a cirkusz előtt felállított ingyenes körhintával várja nézőit a Fővárosi Nagycirkusz.

Forrás: MTI2026. 04. 04. 13:40
A Jiangsu Acrobatic Troupe Kínából Forrás: Fővárosi Nagycirkusz
A cirkusz Ringlispíl elnevezésű húsvéti előadása a századfordulós Városliget és a vidéki búcsúk világát idézi fel – közölte az intézmény.

húsvét
Építik a húsvéti előadásokhoz kapcsolódó, ingyenesen használható körhintát Fotó: Urbán Ádám

 

Kiváló tehetségek lépnek porondra a Fővárosi Nagycirkusz húsvéti előadásában

A Duo Bora néven ismert Szantó Boglárka és Prosek Veronika duója már szerepelt a Richter Flórián Cirkuszban és a Szarvasi Vízi Színházban, most trapézműsorszámukat mutatják be a húsvéti műsorban. A cirkusz társulatának tagja, az orosz Vladimir Erofeev, a görgőegyensúly művésze is látható lesz, aki vendégművészként fellépett már a Budapesti Operettszínház Carmen című musicaljében és a Cirkuszhercegnő című operettben is.

 

Az állatszámok között lovakkal találkozhat a közönség a Bátorság és vitézség című számban, amelyben Andrej Asztafjev vezetésével a tatár kultúra elevenedik meg. A műsor különlegessége, hogy csak ezen a héten láthatók közös műsorszámokban Magyarország vidéki cirkuszművészeti csapatainak fiataljai a profi művészekkel együtt.

 

 

A lovas számban a tatár kultúra elevenedik meg Forrás: Fővárosi Nagycirkusz

Fellép a kínai Jiangsu Acrobatic Troupe formabontó akrobatikus produkciójával, amelyben a művészek egyedi módon kapcsolják össze az ugródeszkát, a gumiasztalt és a billenőplatformot. A produkció világpremierje a spanyol Gironai Arany Elefánt Nemzetközi Cirkuszfesztiválon volt március első napjaiban, ahonnan egyenesen Budapestre érkezett a 13 fős kínai artistacsoport. 

Etiópiából érkeznek az Ase Brothers művészei az ikária műfajában. Lesz orosz, kubai és belga fellépő is.

A Fővárosi Nagycirkusz produkcióinak előkészítési folyamatában fontos szerepet játszanak az irodalmi, képzőművészeti és zenei háttérkutatások. Nem gyakori, hogy egy cirkuszi előadáshoz az alkotók előzetesen Molnár Ferenc vagy Juhász Gyula műveit olvassák, Fábri Zoltán filmjeit nézik meg és tucatnyi archív fotót, festményt elemeznek. A Ringlispíl című előadásban Molnár Ferenc és Juhász Gyula verseinek részletei is elhangzanak majd, de a magyar kultúra kiemelt alkotása, Fábri Zoltán Körhinta című filmje is erős inspirációként szolgált az előadás számára – közölték.

Zajlik a próba Forrás: Facebook

 

A budapesti műsorok magját kortárs és klasszikus költők, dalszerzők gondolatai adják, a Ringlispíl esetében ez Orosz Mihály Ilyen az ember című dala, amely a cirkuszi dalpályázatra készült és a Fővárosi Nagycirkusz alkotógárdájának ars poeticáját is megfogalmazza.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu