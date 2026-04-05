Klebelsberg KunoPesti Vigadókiállítás

A nemzetépítő zseni, aki nem ismert lehetetlent: megnyílt a magyar történelem egyik legnagyobb kultúrpolitikusa előtt tisztelgő Klebelsberg-kiállítás

Emlékkiállítással tiszteleg a magyar történelem egyik legmeghatározóbb kultúrpolitikusa, gróf Klebelsberg Kunó születésének 150. évfordulója előtt a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) a Pesti Vigadóban. A 2026. június 7-éig látogatható Klebelsberg-mozaik című tárlat a korszakalkotó művelődéspolitikus államépítő tevékenységének összetett képét rajzolja meg ritka gyűjteményi darabok és történelmi töredékek segítségével, emlékeztetve az utókort a magyar kulturális felemelkedés megkerülhetetlen örökségére.

2026. 04. 05. 11:17
A kiállítás létrejöttét az MMA Andrássy úti irodaházánál korábban bemutatott sikeres kerítéskiállítás alapozta meg, amelynek folytatásaként most mélyebb betekintést nyerhet a közönség a gróf munkásságába. Almássy Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) igazgatója a megnyitón kiemelte, hogy a tárlat gerincét a múzeum gazdag gyűjteményéből válogatott értékes tárgyak adják, amelyek egy része már az 1933-as, közvetlenül a politikus halála után rendezett emlékkiállításon is szerepelt. Az igazgató hangsúlyozta, hogy Klebelsbergék az első világháborút követő összeomlás után sem adták fel az ország újjáépítését, így a mostani bemutató egyik legfontosabb üzenete az utókor számára az, hogy a legnehezebb helyzetekben is mindig van tovább.

Klebelsberg
A Klebelsberg-mozaik című tárlat megnyitóján (Forrás: Facebook)

A tárlat ünnepélyes megnyitóján a kormányzati és szakmai vezetők egyaránt Klebelsberg rendszerszintű gondolkodását és felelősségvállalását állították központba.

Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára felhívta a figyelmet, hogy a gróf tevékenysége során

nem lezárt struktúrákban gondolkodott, hanem olyan rendszerekben, amelyek képesek túlélni a történelmet, és minden korszakban új tartalommal megtölteni. Olyan rendszerekben, amelyek stabilan tartják az országot, hogy a kultúra gazdagon virágozhasson.

Turi Attila, az MMA elnöke köszöntőjében jelezte a MÉM MDK kiállításával 

a magyar történelem legnagyobb hatású kultúrpolitikusáról emlékezünk,

amely tárlat ráadásul emlékeztető arra, hogy a szellem és a művészet az, ami felemel és megtart minket.

Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára megnyitó beszédében emlékeztetett

érdemes megvizsgálni, hogy egy korszak államférfiúi hogyan hatottak egymásra. Klebelsberg Kunónak Tisza István volt a példaképe,

akinek közvetlen munkatársa is volt. Pályája legjelentősebb eredményeinek ismertetése kapcsán pedig jelezte „mindehhez kellő felelősséggel állt” a gróf.

A Klebelsberg-mozaik című tárlat 2026. június 7-éig látogatható a Pesti Vigadóban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
