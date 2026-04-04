A Doppler írója és a skandináv krimi királya is Budapestre jön: sztárparádé a tavaszi PesTexten

A PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál kilencedik alkalommal bizonyítja be, hogy a könyvek világa minden, csak nem unalmas. A tavaszi esemény igazi csemegének ígérkezik a skandináv irodalom kedvelőinek: visszatér Magyarországra a fanyar humoráról ismert Erlend Loe, aki ezúttal két friss, 2026-os megjelenésű kötetét is elhozza a rajongóknak. Az Amit a világról tudni kell és a Vesszőfutás című könyvek május elején debütálnak, és elsőként a fesztiválon lesznek megvásárolhatóak. Mellette a sötét tónusú bűnügyi regények mestere, a világhírű Arne Dahl avatja be az érdeklődőket a svéd krimik titkaiba.

Világjáró szerzők és exkluzív premierek a PesText színpadán

A fesztivál horizontja azonban Skandináviánál is messzebbre nyúlik. A történelmi regények rajongói a Medici-család krónikásával, az olasz Matteo Strukullal találkozhatnak, míg a tényirodalom és a nehéz társadalmi kérdések iránt érdeklődők a neves lengyel haditudósító, Wojciech Tochman beszélgetésén vehetnek részt, akinek a boszniai háborúról szóló, Mintha követ ennél című megrázó kötete szintén 2026-os újdonság. A vizuális kultúra szerelmeseit Agata Dudek illusztrátor egyedi kiállítása várja.