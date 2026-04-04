A Doppler írója és a skandináv krimi királya is Budapestre jön: sztárparádé a tavaszi PesTexten

Kétnapos nemzetközi irodalmi fesztivállal pezsdül fel a főváros május 8-án és 9-én. A világirodalmi fókuszú PesText tavaszi programsorozatában olyan világsztárok érkeznek Budapestre, mint a norvég Erlend Loe és a svéd krimiguru, Arne Dahl, de az olasz és lengyel kortárs irodalom színe-java is tiszteletét teszi a rendezvényen.

2026. 04. 04. 15:30
A Magyarországon is rendkívül népszerű norvég író, Erlend Loe lesz a PesText egyik vendége Forrás: PesText
A PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál kilencedik alkalommal bizonyítja be, hogy a könyvek világa minden, csak nem unalmas. A tavaszi esemény igazi csemegének ígérkezik a skandináv irodalom kedvelőinek: visszatér Magyarországra a fanyar humoráról ismert Erlend Loe, aki ezúttal két friss, 2026-os megjelenésű kötetét is elhozza a rajongóknak. Az Amit a világról tudni kell és a Vesszőfutás című könyvek május elején debütálnak, és elsőként a fesztiválon lesznek megvásárolhatóak. Mellette a sötét tónusú bűnügyi regények mestere, a világhírű Arne Dahl avatja be az érdeklődőket a svéd krimik titkaiba.

PesText
A világhírű Arne Dahl beavatja a svéd krimi rejtelmeibe a PesText látogatóit Forrás: PesText

Világjáró szerzők és exkluzív premierek a PesText színpadán

A fesztivál horizontja azonban Skandináviánál is messzebbre nyúlik. A történelmi regények rajongói a Medici-család krónikásával, az olasz Matteo Strukullal találkozhatnak, míg a tényirodalom és a nehéz társadalmi kérdések iránt érdeklődők a neves lengyel haditudósító, Wojciech Tochman beszélgetésén vehetnek részt, akinek a boszniai háborúról szóló, Mintha követ ennél című megrázó kötete szintén 2026-os újdonság. A vizuális kultúra szerelmeseit Agata Dudek illusztrátor egyedi kiállítása várja.

Matteo Strukul, a Medici-család krónikása Forrás: PesText

A programok május 8-án a Három Hollóban, május 9-én pedig az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeumban zajlanak. 

Kollár Árpád fesztiváligazgató szerint különleges pillanat lesz a norvég Vetle Lid Larssen fellépése is, akinek A csillagtudósok című regénye a híres Sajnovics-féle expedíciót dolgozza fel. Érdekesség, hogy beszélgetőtársa a magyar Hász Róbert lesz, aki A Vénusz vonulása címmel írt művet ugyanebben a témában.

A pódiumbeszélgetések mellett dedikálások, szakmai workshopok és egy különleges, Gellért-hegyi költészeti séta is színesíti a kínálatot. A szervezők minden idegen nyelvű beszélgetéshez tolmácstechnikát biztosítanak, a belépés pedig – a PesText hagyományaihoz híven – mindenki számára ingyenes.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu