Juhász Árpád és Csóti György is dedikálni fog a Szent István Könyvhéten

Harmincharmadik alkalommal telik meg idén a budapesti Ferenciek tere a keresztény szellemiség legjavának műveivel: május 18. és 22. között rendezik meg a magyar keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléjét, a Szent István Könyvhetet.

Balázs D. Attila
2026. 04. 19. 5:30
Forrás: Szent István Társulat/Facebook
A keresztény könyvkiadás hagyományosan nem csupán kulturális misszió, hanem a nemzeti önazonosság és az európai keresztény hagyomány megőrzésének egyik legfontosabb sarokköve. A Szent István Társulat által életre hívott rendezvénysorozat célja idén is változatlan: méltó keretet biztosítani az országszerte működő, keresztény témákban (is) publikáló könyvkiadók és szellemi műhelyek munkáinak.

Juhász Árpád Magyar Örökség- és Príma díjas geológus, író is dedikálni fog a Szent István Könyvhéten Fotó: Teknős Miklós

Rangos elismerések a megnyitón

A rendezvény ünnepélyes megnyitójára 2026. május 18-án, hétfőn 11 órakor kerül sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa dísztermében. Az eseményt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a társulat fővéd nyitja meg.

A megnyitó keretében adják át a keresztény szellemi élet egyik legmagasabb elismerését, a Stephanus-díjat. 

Az irodalmi és teológiai kategóriában odaítélt díjakat Erdő Péter bíboros és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke nyújtja át a kitüntetetteknek.

 

Találkozások a Ferenciek terén
 

A Szent István Könyvhét lényege a személyes találkozás. Az esemény minden napján neves szerzők, teológusok és közéleti személyiségek várják az olvasókat a Ferenciek terén felállított dedikálóasztaloknál. Juhász Árpád például május 20-án (szerdán) 16 órától, Csóti György pedig ugyanazon a napon, 17 órától várja az érdeklődőket a Kairosz Kiadó standjánál. A hét folyamán ugyanakkor olyan neves alkotókkal, művészekkel találkozhatunk, mint Berettyán Nándor, Iancu Laura, Lóránt Károly vagy Szerencsés Károly.
A dedikálások mellett a Stephanus Könyvesház (Kossuth Lajos utca 1.) ad otthont a részletes könyvbemutatóknak.

Csóti György könyvbemutató
Csóti György új kötetével Fotó: Mirkó István

Túl a főváros határain


Bár a rendezvény központja Budapest szíve, a Szent István Könyvhét hatása messze túlmutat a fővároson. A részt vevő kiadók újdonságait felsorakoztató, 24 oldalas Szent István Könyvklub kiadvány országos és határon túli terjesztésének köszönhetően a keresztény szellemi megújulás üzenete a Kárpát-medence minden szegletébe eljut.

A Szent István Társulat e könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére

– közölték a szervezők.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sitkei Levente
idezojelekEurópai Unió

Beérett az EU gyümölcse

Sitkei Levente avatarja

LANGY ESŐK JÖNNEK – Hangyányi erkölcs sincs a közösségben, csakis érdekek tartják össze az egész tömböt, valamint a közös bűnök.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
