Juhász Árpád és Csóti György is dedikálni fog a Szent István Könyvhéten

A keresztény könyvkiadás hagyományosan nem csupán kulturális misszió, hanem a nemzeti önazonosság és az európai keresztény hagyomány megőrzésének egyik legfontosabb sarokköve. A Szent István Társulat által életre hívott rendezvénysorozat célja idén is változatlan: méltó keretet biztosítani az országszerte működő, keresztény témákban (is) publikáló könyvkiadók és szellemi műhelyek munkáinak.

Juhász Árpád Magyar Örökség- és Príma díjas geológus, író is dedikálni fog a Szent István Könyvhéten Fotó: Teknős Miklós

Rangos elismerések a megnyitón

A rendezvény ünnepélyes megnyitójára 2026. május 18-án, hétfőn 11 órakor kerül sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa dísztermében. Az eseményt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a társulat fővéd nyitja meg.

A megnyitó keretében adják át a keresztény szellemi élet egyik legmagasabb elismerését, a Stephanus-díjat.

Az irodalmi és teológiai kategóriában odaítélt díjakat Erdő Péter bíboros és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke nyújtja át a kitüntetetteknek.

Találkozások a Ferenciek terén



A Szent István Könyvhét lényege a személyes találkozás. Az esemény minden napján neves szerzők, teológusok és közéleti személyiségek várják az olvasókat a Ferenciek terén felállított dedikálóasztaloknál. Juhász Árpád például május 20-án (szerdán) 16 órától, Csóti György pedig ugyanazon a napon, 17 órától várja az érdeklődőket a Kairosz Kiadó standjánál. A hét folyamán ugyanakkor olyan neves alkotókkal, művészekkel találkozhatunk, mint Berettyán Nándor, Iancu Laura, Lóránt Károly vagy Szerencsés Károly.

A dedikálások mellett a Stephanus Könyvesház (Kossuth Lajos utca 1.) ad otthont a részletes könyvbemutatóknak.

Csóti György új kötetével Fotó: Mirkó István

Túl a főváros határain



Bár a rendezvény központja Budapest szíve, a Szent István Könyvhét hatása messze túlmutat a fővároson. A részt vevő kiadók újdonságait felsorakoztató, 24 oldalas Szent István Könyvklub kiadvány országos és határon túli terjesztésének köszönhetően a keresztény szellemi megújulás üzenete a Kárpát-medence minden szegletébe eljut.

A Szent István Társulat e könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére

– közölték a szervezők.