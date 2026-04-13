A Szólíts a neveden rendezője nem érti, miért borultak ki Timothée Chalamet kijelentésén

Luca Guadagnino Timothée Chalamet védelmére kelt a színész botrányossá vált megjegyzése kapcsán, miszerint nem szeretné, ha a mozilátogatás olyan sorsra jutna, mint a balett vagy az opera, ami „már senkit nem érdekel”.

Az olasz rendező az amerikai zeneszerző, John Adams 1991-es Klinghoffer halála című operájának olaszországi bemutatójára készül – amelyre a firenzei Maggio Musicale Fiorentino operafesztiválon kerül sor április 19-én –, ennek apropóján kérdezte az olasz La Stampa napilap – számolt be róla a Variety.

Nem vagyok jelen a közösségi médiában, és nem értem, hogyan válhat egy [egyetlen] hozzászólás világméretű vitává

– mondta Guadagnino.

„Talán Timothée megkímélhette volna magát ettől. De ő fiatal, okos, érzékeny, és attól tart, hogy a mozi háttérbe szorulhat (...) A művészeteket össze kell fogni, nem pedig szétválasztani” – tette hozzá.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Chalamet felháborította a világ balett- és operaközösségeit, amikor a múlt hónapban a CNN & Variety Town Hall Event rendezvényen kijelentette, hogy nem szeretné, ha a mozilátogatás olyan sorsra jutna, mint a balett vagy az opera, ahol a művészek „életben akarják tartani ezt a dolgot”, annak ellenére, hogy már „senkit sem érdekel”.

Guadagnino Szólíts a neveden című filmjével indította be Chalamet karrierjét 2017-ben.