A Szólíts a neveden rendezője nem érti, miért borultak ki Timothée Chalamet kijelentésén

„Nem értem, hogyan válhat egy megjegyzés világméretű vitává” – fogalmazott egy interjúban Luca Guadagnino, a Szólíts a neveden rendezője. Véleménye szerint Timothée Chalamet fiatal, okos, érzékeny, és attól tart, hogy a mozi háttérbe szorulhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 14:31
Luca Guadagnino és Timothée Chalamet Fotó: Getty Images
Luca Guadagnino Timothée Chalamet védelmére kelt a színész botrányossá vált megjegyzése kapcsán, miszerint nem szeretné, ha a mozilátogatás olyan sorsra jutna, mint a balett vagy az opera, ami „már senkit nem érdekel”.

Nem mindenki tartja botrányosnak Timothée Chalamet kijelentését
Timothée Chalamet és Kylie Jenner (Fotó: Nina Prommer / MTI/EPA)

Luca Guadagnino kiáll Timothée Chalamet mellett

Az olasz rendező az amerikai zeneszerző, John Adams 1991-es Klinghoffer halála című operájának olaszországi bemutatójára készül – amelyre a firenzei Maggio Musicale Fiorentino operafesztiválon kerül sor április 19-én –, ennek apropóján kérdezte az olasz La Stampa napilap – számolt be róla a Variety.

Nem vagyok jelen a közösségi médiában, és nem értem, hogyan válhat egy [egyetlen] hozzászólás világméretű vitává

– mondta Guadagnino.

„Talán Timothée megkímélhette volna magát ettől. De ő fiatal, okos, érzékeny, és attól tart, hogy a mozi háttérbe szorulhat (...) A művészeteket össze kell fogni, nem pedig szétválasztani” – tette hozzá.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Chalamet felháborította a világ balett- és operaközösségeit, amikor a múlt hónapban a CNN & Variety Town Hall Event rendezvényen kijelentette, hogy nem szeretné, ha a mozilátogatás olyan sorsra jutna, mint a balett vagy az opera, ahol a művészek „életben akarják tartani ezt a dolgot”, annak ellenére, hogy már „senkit sem érdekel”.

Guadagnino Szólíts a neveden című filmjével indította be Chalamet karrierjét 2017-ben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

