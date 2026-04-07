Zendaya elárulta, mikor érhet véget az Eufória

„Azt hiszem, igen” – válaszolta tárgyilagosan Zendaya arra a kérdésre, hogy az Eufória harmadik évada lezárja-e a történetet. Amikor Drew Barrymore ismét rákérdezett, a színésznő megismételte: „Igen, szerintem igen.”

Zendaya sokat köszönhet a sorozatnak. Fotó: IGN Hungary

Zendaya hálás mindenért

„Az Eufória teljesen megnyitotta a szívemet” – folytatta. „Rue rengeteget tanított az életről…, és a stáb is végignézte, ahogy felnövök. Nagyon sokat köszönhetek ennek a sorozatnak. Rue megtanított az empátiára és a megváltás lehetőségére. Nagyon sokat tanultam tőle, és hálás vagyok mindenért.”

A nyolcrészes harmadik évad most vasárnap indul (21 órakor az HBO-n és az HBO Maxon), négy év szünet után. Az alkotó és író, Sam Levinson úgy döntött, hogy a történetet előreugratja az időben, és a szereplőket „kivezeti” a középiskolából. Az új évad öt évvel később veszi fel a fonalat, amikor a karakterek már fiatal felnőttként próbálnak boldogulni különböző pályákon – Rue épp a mexikói drogbárók elől menekül.

„Egyfajta mozaikot akartam létrehozni ezekről a kívülálló figurákról, akik a társadalom peremén élnek, és függőséggel vagy bizonytalanságokkal küzdenek” – nyilatkozta nemrég Sam Levinson. „Olyan karakterek voltak, akikben sok lehetőséget láttam, és akiknek a történetét mélyebben is ki lehetett bontani, így építettem fel a sorozatot.”

A főszereplők között Zendaya mellett Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Hunter Schafer és Alexa Demie is visszatér.

A harmadik évadhoz több új szereplő is csatlakozik, köztük Sharon Stone, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Natasha Lyonne, Rosalía, Marshawn Lynch, Sam Trammell és Asante Blackk. Visszatér Eric Dane – aki nemrég hunyt el ALS-betegség következtében –, valamint Chloe Cherry, Dominic Fike, Nika King és Colman Domingo is. Angus Cloud, Fezco megformálója 2023 júliusában hunyt el.