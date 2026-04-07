Rendkívüli

Trump telefonon jelentkezett be Orbán Viktor és J. D. Vance budapesti nagygyűlésén

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
eufóriaZendayaHBOsorozatbefejezésévad

Zendaya elárulta, mikor érhet véget az Eufória

A HBO sikersorozata négy év szünet után, április 12-én visszatér, Zendaya pedig fontos utalást tett az Eufória befejezésére. A színésznő elárulta, hogy a harmadik évad lehet az utolsó.

Magyar Nemzet
Forrás: Hollywoodreporter.com2026. 04. 07. 18:31
Zendaya az Eufória harmadik évadában Forrás: IGN Hungary
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Azt hiszem, igen” – válaszolta tárgyilagosan Zendaya arra a kérdésre, hogy az Eufória harmadik évada lezárja-e a történetet. Amikor Drew Barrymore ismét rákérdezett, a színésznő megismételte: „Igen, szerintem igen.”

Zendaya sokat köszönhet a sorozatnak. Fotó: IGN Hungary

Zendaya hálás mindenért

„Az Eufória teljesen megnyitotta a szívemet” – folytatta. „Rue rengeteget tanított az életről…, és a stáb is végignézte, ahogy felnövök. Nagyon sokat köszönhetek ennek a sorozatnak. Rue megtanított az empátiára és a megváltás lehetőségére. Nagyon sokat tanultam tőle, és hálás vagyok mindenért.”

A nyolcrészes harmadik évad most vasárnap indul (21 órakor az HBO-n és az HBO Maxon), négy év szünet után. Az alkotó és író, Sam Levinson úgy döntött, hogy a történetet előreugratja az időben, és a szereplőket „kivezeti” a középiskolából. Az új évad öt évvel később veszi fel a fonalat, amikor a karakterek már fiatal felnőttként próbálnak boldogulni különböző pályákon – Rue épp a mexikói drogbárók elől menekül.

„Egyfajta mozaikot akartam létrehozni ezekről a kívülálló figurákról, akik a társadalom peremén élnek, és függőséggel vagy bizonytalanságokkal küzdenek” – nyilatkozta nemrég Sam Levinson. „Olyan karakterek voltak, akikben sok lehetőséget láttam, és akiknek a történetét mélyebben is ki lehetett bontani, így építettem fel a sorozatot.”

A főszereplők között Zendaya mellett Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Hunter Schafer és Alexa Demie is visszatér.

A harmadik évadhoz több új szereplő is csatlakozik, köztük Sharon Stone, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Natasha Lyonne, Rosalía, Marshawn Lynch, Sam Trammell és Asante Blackk. Visszatér Eric Dane – aki nemrég hunyt el ALS-betegség következtében –, valamint Chloe Cherry, Dominic Fike, Nika King és Colman Domingo is. Angus Cloud, Fezco megformálója 2023 júliusában hunyt el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
