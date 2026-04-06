Ryan Gosling is elkísérte az Artemis II legénységét a Hold körüli expedícióra

A múlt héten az Artemis II űrprogram keretében négy űrhajós emelkedett a magasba, hogy a Hold felé vegye az irányt, megkerülje égi kísérőnket, majd néhány nap múlva visszatérjen a Földre. De a történet nemcsak a technológiai mérföldkövekről és rekordkísérletekről szól, hanem azokról az emberi pillanatokról is, amelyek a reflektorfényen kívül formálják az űrhajósokat.

2026. 04. 06. 13:14
Ryan Gosling a Hail Mary-küldetés című sci-fiben. Forrás: TMDb
A Hold megkerülésére indult négyfős csapat küldetése eddig zökkenőmentesen halad, még ha apróbb technikai kellemetlenségek – például a fedélzeti illemhely körüli problémák – emlékeztetik is őket arra, milyen törékeny az emberi jelenlét az űrben. Az igazi érdekesség azonban nem a műszerek között, hanem a felkészülési időszak egyik meghitt pillanatában rejlik.

Ryan Gosling és az Artemis II legénysége

Jeremy Hansen, a küldetés egyik űrhajósa egy élő közvetítés során árulta el, hogy a legénység a kilövés előtt családjaik társaságában megtekintette A Hail Mary-küldetés című sci-fit. A választás korántsem volt véletlen, hiszen a történet egy hétköznapi emberről szól, aki rendkívüli helyzetekben találja magát az ismeretlen világűrben.

Hansen szerint az élmény nemcsak szórakoztató volt, hanem mélyen inspiráló is, Ryan Gosling karaktere velük maradt a Hold felé vezető úton. Úgy fogalmazott, ritkán adódik ennyire kézzelfogható példa arra, hogyan hat egymásra művészet és tudomány.

A film főhősének útja – amely egyszerre szól bátorságról, félelemről és önfeláldozásról – különösen közel állt hozzájuk azokban a napokban, amikor ők maguk is egy hasonlóan bizonytalan vállalkozás küszöbén álltak.

A Hail Mary-küldetést a kritikusok is elismerően fogadták (mi is írtunk róla itt), és a pénztáraknál is komoly eredményeket ért el, Andy Weir regényének rajongói is elismerően szóltak a filmadaptációról. A bevételek már jóval túlszárnyalták a 200 milliós gyártási költségeket, a film összbevétele globálisan két és fél hét után már meghaladta a 420 millió dollárt, de a szakértők szerint elérheti majd akár a 720 millió dolláros végeredményt is. Észak-Amerikában és Kanadában már maga mögé utasította az Andy Weir első könyvéből készült sci-fi kalandot, a Mentőexpedíciót, aminek globális összbevétele 620 millió dollár volt 11 évvel ezelőtt.

 

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

Novák Miklós avatarja

SPORTSZERŰEN – Az olasz futball bizonyos értelemben példát vehetne a magyarról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
