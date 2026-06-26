bábszínházJanne TellerBudapest Bábszínház

A semmi nem marad csendben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A színházi évad lezárultával rendszerint megkezdődik a számvetés időszaka, nemcsak az intézményekben, bennünk is: mely előadások maradnak velünk azután is, hogy legördült a függöny. A Budapest Bábszínház Semmi 2.0 című előadása kétségkívül ilyen: Janne Teller vitaindító regényének adaptációja is vitaindító: megrendítően beszél az élet értelmének kereséséről, a közösség nyomásáról és azokról a kérdésekről, amelyekkel minden generációnak újra és újra szembe kell néznie. Lassan ülepedő, nehezen elengedhető élmény.

Ménes Márta
2026. 06. 26. 12:00
Bongor Fotó: Piti Marcell
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fotó: Piti Marcell

A bunraku-technikában a bábokat mozgató színészek nem a paraván mögött dolgoznak, végig láthatóak maradnak. Ez nemhogy nem okoz fókuszvesztést, hanem tovább erősíti az előadás hatását. A tragikum bábos megjelenítése megrendítő erejű, miközben a báb és a mozgató viszonyának folyamatos átalakulása a történet szerves részévé válik. Ahogy a szereplők egyre inkább elveszítik a kontrollt saját életük és döntéseik felett, úgy lazul fel a báb és a színész közötti kapcsolat is. A forma tehát nem pusztán illusztrálja a történetet, inkább önálló jelentéshordozóként kezd működni. A darab legnagyobb teljesítménye talán éppen az, hogy a színpadi eszközök sosem öncélúak: minden elem ugyanazt a kérdésfelvetést erősíti. A történet súlya így nem a színpadon, hanem fokozatosan a nézőben teljesedik ki. 

A Semmi 2.0 nem akarja megmondani, van-e értelme az életnek, és nem is próbálja feloldani Janne Teller regényének dilemmáit. Ehelyett teret nyit a gondolkodásnak. Ezt a célt szolgálja az előadáshoz készült oktatási segédanyag is, amely a látottak megbeszélését és továbbgondolását segíti, így a tapsrend sem lezárásként hat, hanem egy beszélgetés kezdeteként.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmagyar film

Filmes rendszervisszaváltás vagy igazi reform?

Dani Áron avatarja

Átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu