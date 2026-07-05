A Sopro – Suttogás a sötétben című előadás nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját

A legjobb női epizódszereplő Moldován Blanka (Tiago Rodrigues: Sopro - Suttogás a sötétben, Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata), a legjobb férfi epizódszereplő Ferenci Attila (Gogol: Revizor, a budapesti Nemzeti Színház és a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója) lett.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium színészi életműdíját Méhes Kati (Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat) és Varga József (Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház) vehette át.

A Kisvárdai Várszínház Teplánszky-díját, amely a legígéretesebb pályakezdőnek jár, Lajter Márkó kapta (Ernesztó, Purosz Leonidas: Szakadás, Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház), a legjobb színpadi adaptációért Solt Róbertet ismerték el (Galló Olga: Babilon dosszié, Orlai Produkció), a legjobb kortárs dráma Elise Wilk: Alaszka című darabja lett Sebestyén Aba rendezésében (Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, Yorick Stúdió), a legjobb díszletért Szőke Zsuzsit díjazták (Lev Birinszkij -Bélai Marcel-Kiliti Krisztián: Bolondok tánca, Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy).

A Debreceni Színházfüggők Társasága a tehetséges fiatalokat elismerő Titán-díjat a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színészhallgatóinak adományozta a Jacob szobája című előadásban nyújtott teljesítményért.