Ceruzával a képzelet nyomában

Agócs Írisz Zsebbevaló krumplirajzolójának már az alapötlete is óriási fantáziáról tanúskodik. Egy-egy krumpliformából kell figurákat, állatokat varázsolni néhány jól elhelyezett vonással. Ritka az a foglalkoztató, ami ennyire természetesen válik közös családi játékká. Jó alapokat ad, elindít egy ötletet, de hagyja, hogy a végeredményt mindenki a saját ízlése szerint alakítsa tovább. A szerző népszerű krumplirajzolós sorozatának legújabb darabja kis mérete miatt valóban zsebbe való, így könnyen magunkkal vihetjük nyaralásra, étterembe vagy akár egy családi ügyintézéshez is. Nemcsak az idő telik majd gyorsabban vele, hanem észrevétlenül egy-egy új mese is megszületik majd a papíron. A Pagony Kiadó gondozásában megjelent kiadványt az 5–10 éves korosztály fogja nagyon szeretni.
Ma, amikor a gyerekeket szinte mindenhol kész képek és villódzó kijelzők veszik körül, különösen nagy értékük van azoknak a könyveknek, amelyek nem nézni, hanem alkotni hívnak. Ez a két könyv pontosan ilyen, ceruzát ad a képernyő helyett, és hagyja, hogy a történetet ezúttal a gyerek rajzolja meg.
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