gyerekkönyvnyárrajz

Ceruzával a képzelet nyomában

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A mai gyerekek gyakran néznek rövid videókat és videójátékokat, ahol minden figura, minden történet készen érkezik. A rajzolás ezzel szemben egészen más élmény, bármi lehet néhány vonalból is. Egy krumpliból medve, egy foltból tengeralattjáró, néhány körből pedig egy egész történet. A legjobb rajzos foglalkoztatók éppen erre csodálkoztatnak rá. Kész képek helyett olyan ötleteket tanítanak, amelyekből előbb-utóbb saját figurák és saját mesék születnek. Akár azoktól is, akik azt hitték, nem tudnak rajzolni.

Bogos Zsuzsanna
2026. 07. 17. 6:10
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Agócs Írisz Zsebbevaló krumplirajzolójának már az alapötlete is óriá­si fantáziáról tanúskodik. Egy-egy krumpliformából kell figurákat, állatokat varázsolni néhány jól elhelyezett vonással. Ritka az a foglalkoztató, ami ennyire természetesen válik közös családi játékká. Jó alapokat ad, elindít egy ötletet, de hagyja, hogy a végeredményt mindenki a saját ízlése szerint alakítsa tovább. A szerző népszerű krumplirajzolós sorozatának legújabb darabja kis mérete ­miatt valóban zsebbe való, így könnyen magunkkal vihetjük nyaralásra, étterembe vagy akár egy családi ügyintézéshez is. Nemcsak az idő telik majd gyorsabban vele, hanem észrevétlenül egy-egy új mese is megszületik majd a papíron. A Pagony Kiadó gondozásában megjelent kiadványt az 5–10 éves korosztály fogja nagyon szeretni.

Ma, amikor a gyerekeket szinte mindenhol kész képek és villódzó kijelzők veszik körül, különösen nagy értékük van azoknak a könyveknek, amelyek nem nézni, hanem alkotni hívnak. Ez a két könyv pontosan ilyen, ceruzát ad a képernyő helyett, és hagyja, hogy a történetet ezúttal a gyerek rajzolja meg.

 

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